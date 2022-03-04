Rusya BM Temsilcisi Nebenzya: "Rusya, Ukraynalı sabotajcılar tarafından saldırıya uğradı"

Rusya Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rus askerlerinin Ukrayna’daki nükleer tesise saldırdığını yalanlayarak, "Rusya, Ukraynalı sabotajcılar tarafından saldırıya uğradı" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’ne düzenlenen saldırının ardından bugün acil toplantı düzenledi. BM Güvenlik Konseyi’nde nükleer saldırıya yönelik açıklama yapan Rusya BM Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rus askerlerinin Ukrayna’daki nükleer tesise saldırdığını yalanlayarak, "Bugünkü toplantıda Rus birliklerinin Zaporijya nükleer santraline nasıl saldırdığına dair yalanlar duyduk. Bu toplantı, Ukrayna’nın Ukrayna’da olup bitenlerle ilgili yapay histeriyi yeniden alevlendirme girişimidir. Bu konuda yapılan açıklamalar tamamen yalandır” dedi.

Nebenzya, bölgenin 28 Şubat’ta Rus ordusu tarafından alındığını iddia ederek, "Zaporijya’nın yakınlarındaki bir Rus mobil devriyesi, Ukraynalı bir sabotaj grubu tarafından saldırıya uğradı. Ukraynalı milliyetçilerin veya diğer terörist güçlerin mevcut durumdan faydalanması engellenmelidir. Santralin güvenliğini tehdit eden hiçbir şey yok. Tesis ve bölge Rus Silahlı Kuvvetleri ve Ukraynalı operatörler tarafından korunuyor. Belarus ve Ukrayna halkıyla birlikte Çernobil trajedisini yaşadık. Bu yüzden Ukrayna topraklarında normal bir radyasyon seviyesi sürdürmek konusunda bir çoğundan daha fazla biz ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD: "Nükleer tesisler, bu çatışmanın bir parçası olamaz"

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, "Rusya’nın saldırısı Avrupa’nın en büyük nükleer gücünü riske attı. Rusya’nın Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırısı inanılmaz derecede pervasız ve tehlikeliydi. Avrupa ve dünyadaki vatandaşların güvenliklerini tehdit etti, nükleer tesisler bu çatışmanın bir parçası olamaz. Rusya Devlet Başkanı Putin, bu çılgınlığı derhal durdurmalı” dedi.

"Saldırı uluslararası insani hukuka aykırıdır"

BM Güvenlik Konseyi üst düzey yetkilisi Rosemary DiCarlo da Rusya’nın Ukrayna nükleer santraline saldırısının uluslararası insani hukuka aykırı olduğunu söyleyerek, "Ukrayna’nın sınırlarına saygı gösterilmelidir. Bu karmaşayı sadece diplomasi durdurabilir. Rusya bu saldırılara sol vermelidir" dedi.