Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: "Putin ve Erdoğan, Türkiye’ye gaz tedarikini görüştü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak yaptığı açıklamada, "Yılda 26 milyar düzeyinde olan Türkiye’ye gaz tedariki konuşuldu. Bu ciddi bir rakam. İlk aşamada, tedarikin bir kısmı Rus rublesi ile ödenecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen görüşmenin ardından Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak önemli açıklamalarda bulundu. Rusya ve Türkiye’nin doğalgaz ödemesinin kısmi olarak Rus para birimi ruble ile ödenmesi konusunda uzlaştığını ifade eden Novak, "Yılda 26 milyar düzeyinde olan Türkiye’ye gaz tedariki konuşuldu. Bu ciddi bir rakam. İlk aşamada, tedarikin bir kısmı Rus rublesi ile ödenecek" dedi.

Ayrıca iki ülke arasında ticari ödemelerin yapılması için bankacılık sistemlerinin geliştirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Novak, "Ticari şirketlerimizin ve vatandaşlarımızın turistik gezilerde ödeme yapabilmeleri ve ticaret çerçevesinde para alışverişi yapabilmeleri için, üzerinde büyük anlaşmaların da yapıldığı finansal bankacılık sistemini görüştük" ifadelerini kullandı.