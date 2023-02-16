Rusya, Avusturyalı 4 diplomatı sınır dışı edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avusturyalı 4 diplomatın ülkeden sınır dışı edileceğini açıkladı.

Rusya ile Avusturya arasındaki siyasi gerilim artıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "düşmanca ve haksız" adımlar atarak iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verdikleri belirtilen Avusturyalı 4 diplomatın Rusya’dan sınır dışı edileceği aktarıldı. Bakanlık, Avusturya’nın Moskova Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, Avusturya Büyükelçiliğindeki 4 diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğini bildirdi. Diplomatların, 23 Şubat’a kadar Rusya’dan ayrılması gerekiyor.

Viyana 4 Rus diplomatı sınır dışı etmişti

Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz 2 Şubat’ta yapılan açıklamada, aralarında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından akredite edilmiş 2 kişinin de bulunduğu 4 Rus diplomatın ülkeden sınır dışı edileceği belirtilmişti. Bakanlık, Rusya Büyükelçiliğindeki 2 diplomatın, "diplomatik statülerine uygun olmayan eylemlerde bulunduklarını", BM’nin başkent Viyana’daki daimi misyonundaki 2 diplomatın ise "Karargah Anlaşması’na uygun olmayan eylemlerde bulunduklarını" ifade etmişti. Diplomatlara, Avusturya’dan ayrılmaları için bir hafta süre verilmişti.