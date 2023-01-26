Rusya: "AB’nin, Ermenistan’da sivil misyon oluşturma kararı gerginliği arttırabilir"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) tarafından Ermenistan’da sivil misyon oluşturma kararına tepki göstererek, bu adımın bölgede gerginliği tırmandırabileceğine işaret etti.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ ve sınır bölgelerinde yaşanan çatışmalara karşı imzalanan ateşkes doğrultusunda Rus barış gücü birliklerinin yetersiz olduğundan şikayet eden Ermenistan’ın çağrısı üzerine Avrupa Birliği’nin (AB) bölgede sivil misyon oluşturmasına Rusya’dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın bu konuda tutumunun net olduğu vurgulanarak, "23 Ocak’ta, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği’nin, Ermenistan’da sivil misyon kurulması kararını kabul etti. Transkafkasya’da, bölge dışı faktörlerin yer edinmesiyle ilgili Rusya’nın tutumu değişmedi" denildi.

Böyle bir girişimin bölgede gerilimi tırmandırabileceğine de işaret edilen açıklamada, "Brüksel, Güney Kafkasya’daki barışla içten ilgilenseydi, kendi misyonunun çalışma şartları konusunda Azerbaycan ile anlaşabilirdi. ABD ve NATO’nun uzantısına dönüşen ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) alanında çatışmacı politika izleyen AB temsilcilerinin, Ermenistan’ın sınır bölgelerine gelmesi bölgeye sadece jeopolitik gerginlik getirebilir ve ayrıca mevcut anlaşmazlıkları şiddetlendirebilir. AB’nin ne pahasına olursa olsun Ermenistan’da bir yer edinme ve Rusya’nın arabuluculuk girişimlerini geri itme çabaları, Ermeniler ile Azerbaycanlıların, bölgenin barışçıl kalkınmasına dönme isteklerini içeren temel çıkarlarına zarar verebilecek" ifadeleri kullanıldı.

Bölgeye konuşlandırılan Rus Barış Gücü birliklerinin bölge için kilit rol olduğunun altı çizilen açıklamada, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 tarihli açıklamasına dayanarak konuşlandırılan Rus barışı koruma birliğinin yakın gelecekte bölgede istikrar ve güvenlik için kilit faktör olmaya devam ettiğine inanıyoruz" denildi.

Ermenistan’ın, AB’nin sivil misyon tutumuna da tepki gösterilen açıklamada, "Erivan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) misyonunun gönderilmesi yönündeki çalışmaları bir sonuca vardırmayarak AB’den yana seçim yapmayı tercih etti. Ermeni müttefikler, KGAÖ’nün potansiyelinin kullanılmasına ilgi gösteriyorsa, bu örgütün misyonu Ermenistan’a hızla konuşlandırılabilir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Dağlık Karabağ çatışmaları sonrasında Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020, 2021 ve 2022 yıllarında imzaladıkları bildirilere işaret edilerek, Azerbaycan ve Ermenistan ilişkilerinin düzelmesinde bu bildirilerin temel oluşturduğu vurgulandı.