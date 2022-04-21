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Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in de aralarında bulunduğu 29 ABD’li ile 61 Kanadalı isme yaptırım kararı aldı.
Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in de aralarında bulunduğu 29 ABD’li ile 61 Kanadalı isme yaptırım kararı aldı.
Politika 21.04.2022, 18:28
Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in de aralarında bulunduğu 29 ABD’li ile 61 Kanadalı isme yaptırım kararı aldı.