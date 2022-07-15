Rusya, 384 Japon milletvekilini yaptırım listesine aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 384 Japon milletvekilini yaptırım listesine alarak ülkeye girişlerini yasakladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Japonya’nın Rus parlamentosundaki bir grup milletvekilini yaptırım listesine almasının ardından Rusya’dan misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Japonya parlamentosundaki 384 milletvekilinin yaptırım listesine alındığı duyuruldu. Listedeki vekillerin Rusya’ya girişlerinin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, "Bu yılın nisan ayında alınan duyuruyla bağlantılı olarak Japonya hükümeti 14 Temmuz tarihinden itibaren Rusya Federasyonu Devlet Duması büyük bir milletvekilleri grubuna karşı kişisel yaptırımlar uygulamaya karar verdi. Rusya’ya karşı düşmanca bir tavır alarak Ukrayna’daki özel askeri operasyon bağlamında ülkemize karşı temelsiz suçlamalarda bulunan Japonya Parlamentosu Temsilciler Meclisi’nin 384 üyesinin Rusya’ya girişi yasaklanmıştır" denildi.