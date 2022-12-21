Rus ve Belarus askerlerinden ortak savaş tatbikatı

Rusya ve Belarus orduları, Belarus’ın Ukrayna ve Polonya sınırında yer alan Brest bölgesinde ortak muharebe tatbikatı gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belarus’un Ukrayna ve Polonya sınırındaki Brest bölgesinde Rusya ve Belarus askerlerinin ortak muharebe tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada meskun mahal operasyonu yapıldığı, zor hava koşullarına karşı da eğitimler verildiği belirtilerek, "Eğitim alanında bina içlerinin temizlenmesi de dahil olmak üzere kentsel bir ortamda çatışmalar simüle ediliyor. Orman derinliklerinde askeri teçhizat kullanım eğitimleri veriliyor" denildi.

Askerlerin ormanlık alanlardaki zor koşullarda askeri araçları kullanma becerisinin de geliştirildiği ifade edildi. Yayınlanan görüntülerde askerlerin Sovyet yapımı BMP-2 tipi zırhlı piyade savaş aracına monte edilen toplardan ve füze sistemlerinden atış yaptığı, hafif zırhlı araçlarla meskun mahal çatışmalarına katıldığı, çatışma ortamlarında düşman hedefleri etkisizleştirme görevlerinde bulunduğu görüldü.