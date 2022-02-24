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Kanada Başbakan Justin Trudeau, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı nedeniyle 58 Rus kişi ve kuruluşa para cezası ve tüm ihracat izinlerinin durdurulmasını içeren yaptırım paketini duyurdu.
Rus vatandaşlarının İngiltere bankalarında bulundurabilecekleri para miktarı sınırlandırılacak
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rus vatandaşlarının Birleşik Krallık bankalarında bulundurabilecekleri para miktarını sınırlandıracağız" dedi.
Politika 24.02.2022, 20:24 24.02.2022, 20:28
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rus vatandaşlarının Birleşik Krallık bankalarında bulundurabilecekleri para miktarını sınırlandıracağız" dedi.