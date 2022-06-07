Rus temsilci, AB Konseyi Başkanı Michel konuşurken salonu terk etti

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzy, BM Güvenlik Konseyinde AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya yönelik suçlamaları üzerine salonu terk etti.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, BM Güvenlik Konseyinin Ukrayna oturumunda yaptığı konuşmada, Rusya’yı hedef aldı. Michel, “Dürüst olalım, Kremlin gıda kaynaklarını gelişmekte olan ülkelere karşı gizli bir füze olarak kullanıyor. Rusya’nın savaşının dramatik sonuçları dünyaya yayılıyor ve bu, gıda fiyatlarını artırıyor, insanları yoksulluğa itiyor ve tüm bölgeleri istikrarsızlaştırıyor. Bu gıda krizinden tek başına Rusya sorumludur” diye konuştu. Ukrayna’ya gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatan Michel, Rusya’nın denizden uyguladığı abluka nedeniyle Ukrayna’nın Odessa limanında bekleyen milyonlarca ton tahılı bizzat gördüğünü vurguladı. Michel ayrıca Rusya’yı, askeri faaliyetleri nedeniyle Ukrayna’da ekimi ve hasadı engellemekle suçladı.

Rus temsilci salondan ayrıldı

Michel’in Rusya’yı hedef aldığı sırada Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzy ise salonu terk etti. Nebenzia salondan ayrılırken Michel doğrudan kendisine hitap ederek, "Salondan çıkabilirsiniz, belki gerçeği duymamak daha kolaydır" ifadelerini kullandı.