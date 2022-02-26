Rus ordusu Melitopol’ün kontrolünü ele geçirdi! Ruslar İlerleyişini sürdürüyor...

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın Melitopol kentinde kontrolünü sağladığını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı askeri operasyon 2. gününü tamamlarken, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Ukrayna’nın bir kentinin daha ele geçirildiği açıklaması geldi. Harkov’un ardından çatışmaların en şiddetli olduğu Azak denizi kıyısındaki Melitopol kentinin Rus güçleri tarafından alındığını duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, "25 Şubat akşamı, Azak (Ukrayna) yerleşim alanına amfibi bir saldırının ardından Rus birlikleri ilerledi ve direnişle karşılaşmadan Melitopol’e girdi" ifadelerini kullandı.

HALK DA ÇATIŞMALARA KATILDI

Ukrayna Haber ajansı Interfax'ın aktardığına göre, yetkililer yaptıkları yazılı bir açıklama ile başkent Kiev sokaklarında çatışmaların başladığını duyurdu. Açıklamada, "An itibarıyla şehrin sokaklarında çatışmalar var" denildi. Halkın sığınaklarda kalmaları istenirken, balkon ve pencerelerden uzak durmaları çağrısında bulunuldu. Vatandaşlardan bazıları ise sokağa inerek askerleri ile birlikte Ruslarla çatıştı.