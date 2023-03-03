Rus istihbaratı, Ukraynalı sabotajcıların sınır bölgesindeki saldırısının görüntülerini yayınladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine Ukraynalı sabotajcılar tarafından düzenlendiği belirtilen baskında hedef alınan sivil araçların ve kullanılan patlayıcıların görüntülerini yayınladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise baskında NATO silahlarının kullanıldığını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna sınırında bulunan Bryansk bölgesindeki iki köye dün yaklaşık 50 kişiden oluşan Ukraynalı sabotaj grubunun gerçekleştirdiği öne sürülen baskınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukraynalı sabotajcıların bölgede sivilleri hedef aldığı belirtilen ve 2 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin görüntüler yayınladı. Görüntülerde sivil bir araçtaki şoförün direksiyon başında yaşamını yitirdiği görülürken, aracın üzerindeki kurşun izleri de dikkat çekti. Bölgedeki başka bir araçta da benzer görüntüler kameraya yansıdı. Ayrıca videoda Ukraynalı sabotajcıların kullandığı belirtilen, ağaca bağlanmış el yapımı patlayıcı ve patlamaya hazır olarak kurulmuş mayınlar da yer aldı.

Sınır bölgesinde yaşanan olayın ardından çıkan çatışmada sabotajcı grubun Ukrayna topraklarına kaçtığı öne sürüldü.

"Saldırı NATO silahlarıyla gerçekleştirildi"

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili bugün yapılan açıklamada, saldırıda kullanılan silahların NATO ve ABD tarafından Ukrayna’ya gönderilen silahlar olduğu belirtilerek, "Ukraynalı yetkililer, tüm eylemleri NATO ile ABD’nin onay ve desteğiyle gerçekleştirdiklerini defalarca kabul etti. Bryansk bölgesindeki cinayetler, NATO silahlarıyla işlendi" ifadeleri kullanıldı. Ukrayna’ya silah desteği veren ülkelerin bu suçlara ortak olduğu vurgulandı.

"Gelecekte benzer olaylar yaşanmaması için tedbirler alacağız"

Kremlin’den de yaşanan saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Elbette olay açıklığa kavuşacak. Gelecekte benzer olaylar yaşanmaması için tedbirler alacağız" dedi. Bryansk’taki saldırı sonrası bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceğine yönelik Peskov, "Şu anda soruşturma sürüyor. Önce her şeyin netleştirilmesini gerek, soruşturmanın ardından bir sonuca varmış olacağız. Bu konuda herhangi bir karar alınmadı" şeklinnde konuştu. Peskov ayrıca sınır noktalarında güvenlik tedbirlerini arttırdıklarını belirtti.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı sabotajcıların Rusya topraklarına sızdıkları saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirmiş, Ukrayna’daki Neonazi grupların Rus güçleri tarafından "ezileceklerini" ifade etmişti.

Sabotaj grubunun saldırısında ayrıca 10 yaşındaki bir çocuğun yaralandığı belirtilmişti.