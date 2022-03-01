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Rus birlikleri, Baradyanka’da sivilleri vuruyor
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat devam ederken, Rus birlikleri tarafından Ukrayna’nın Baradyanka şehrinde sivil yerleşim yerlerinin vurulduğu bildirildi.
Politika 01.03.2022, 19:27
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat devam ederken, Rus birlikleri tarafından Ukrayna’nın Baradyanka şehrinde sivil yerleşim yerlerinin vurulduğu bildirildi.
Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 6. gününde de saldırılar artarak devam ediyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev’e çok yakın olan Baradyanka şehri de Rus birlikleri tarafından vurulmaya başlandı. Kiev, Herson, Çernigov şehirlerinden sonra Baradyanka şehrinde de sivil yerleşim alanlarını vuran Rus birliklerinin saldırıları, çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.