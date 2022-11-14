Rus Bakan Lavrov’un Bali’de hastaneye kaldırıldığı iddia edildi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Bali Adası’nda hastaneye kaldırıldığı iddia edilirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı haberi yalanladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, G20 Zirvesi için geldiği Endonezya’nın Bali Adası’nda hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Endonezyalı yetkililerin, Rus Bakanın kalp problemi nedeniyle tedavi altına alındığı bilgisini paylaştığı ifade edilirken Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda ise Lavrov’un hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar yalanlandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova konuya ilişkin açıklamasında, “Bu, yalanın zirvesidir” ifadelerini kullandı.