Reuters: Taliban ile görüşmelerde MİT de devrede

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Salı günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Taliban da dahil olmak üzere Afganistan'daki tüm taraflarla görüşmelerde bulunduğunu ve İslamcı militanların ülkenin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana gönderdiği mesajları olumlu gördüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, Türk güvenlik kaynaklarının, Taliban zaferine eşlik eden kaos nedeniyle diğer NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Ankara'nın Kabil havaalanını koruma ve işletme planlarını bıraktığını söylemesinden bir gün sonra konuştu.

Kaynaklar Reuters'e, NATO'nun en büyük askeri güçlerinden birine sahip Müslüman bir ülke olan Türkiye'nin, Taliban'ın talep etmesi halinde teknik ve güvenlik yardımı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Ürdün'de düzenlediği basın toplantısında, "Taliban da dahil olmak üzere tüm taraflarla diyaloğu sürdürüyoruz. Taliban'ın bugüne kadar yabancılara, diplomatik kişilere veya kendi halkına verdiği mesajları olumlu görüyoruz. Bunları da eylemde görmeyi umuyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, Afganistan'da yaklaşık 600 askeri bulunan Türkiye'nin havaalanı güvenliğini ve Afganistan'daki geçişi ABD ve diğer ülkelerle de görüşeceğini söyledi.

TALİBAN İLE GÖRÜŞME: MİT DE DAHİL OLDU

Üst düzey bir Türk yetkili, grubun savaşçıları Afganistan'ı ele geçirmeden önce Taliban ile başlayan görüşmelerin devam ettiğini ve Taliban'ın yardım talep etmesi halinde Türkiye'nin havaalanında varlığını sürdürebileceğini söyledi.

Yetkili, "Taliban'ın (havaalanını işletmek için) yeterli personeli olup olmadığını bilmiyoruz. Bizden teknik destek isteyebilirler. Havaalanındaki varlığımız bu çerçevede devam edebilir" dedi.

Taliban daha önce Türkiye'yi havaalanını korumak için Kabil'de asker bulundurmaması konusunda uyarmıştı, ancak yetkili Müslüman ülkelerle olumlu bağların uluslararası tanınırlık kazanmalarına yardımcı olacağını umarak Türk güçlerinden Afganistan'ı terk etmelerini istemediklerini söyledi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, Reuters'e verdiği demeçte, Türkiye'nin "Taliban'ın askeri yetkilileriyle Pakistan üzerinden görüşüyordu ve Katar üzerinden siyasi kanatla temas halindeyiz" dedi.

Yetkili, temaslara MİT'in de dahil olduğunu belirterek, "ABD'nin çekilmesinin ardından Kabil havaalanının kontrolünü ele geçirme planı düşürüldü, ancak hemen ayrılmamız için bir yaklaşım yok. Taliban'dan böyle bir mesaj şimdilik gelmedi" diye konuştu.