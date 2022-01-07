Restorasyonu tamamlanan Fethiye Camii yeniden ibadete açıldı

Fatih ilçesindeki Fethiye Camii, 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Açılışta yaptığı konuşmada restorasyon sırasında sarnıç bulunduğunu belirten Bakan Ersoy, “Yeni bulduğumuz sarnıcın restorasyonunu kısa sürede tamamladığımız zaman açık hava müzesi şekilde kullanacağız” dedi.

Fatih ilçesinde bulunan ve Sultan III. Murad Dönemi’nde camiye dönüştürülen Fethiye Camii, 2 yıl süren restoresyon çalışmalarının ardından kılınan ilk cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Restorasyon bedeli yaklaşık 7 milyon liraya tamamlanan caminin restorasyonu sırasında yeni bir sarnıcın bulunduğu ortaya çıktı. Bulunan sarnıcın yapılacak çalışmalarının ardından açık hava müzesi şeklinde kullanılacağı öğrenildi.

“Orada bir de sarnıç bulundu”

Açılışta açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Fethiye Camii’ni restorasyondan geçirdik. Tekrar hizmete almak nasip oldu. İki yıllık bir restorasyon süreci oldu. Yaklaşık 7 milyon artı KDV gibi bir maliyet ile Vakıflar Genel Müdürülüğümüz tarafından hızlı bir şekilde restorasyonu tamamlandı. Yan tarafta müze bulunuyor. Orada bir de sarnıç bulundu. Sarnıçta ilave çalışmalarımız olacak. Oranın topraktan temizlenmesi gerekiyor. Orayı da kültürel amaçlı kullanabileceğimiz açık hava müzesine çevirmeyi planlıyoruz. Yeni bulduğumuz sarnıcın da restorasyonunu kısa sürede tamamladığımız zaman açık hava müzesi şekilde kullanacağız” diye konuştu.