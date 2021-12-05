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“Reisi ara” sloganları üzerine aranan Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere seslendi

Sakarya’da gerçekleştirilen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Reisi ara” sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı cep telefonu ile aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023’le birlikte yeniden bir doğuşu, yeniden bir dirilişi başta İstanbul olmak üzere kazanmamız ve kazandırmamız lazım” derken, Yıldırım, “15 sene 15 sefer mindere çıkmışlar hepsinde de tuş olmuşlar ve 16’ncısında da tuş olacaklar. Bunu buradan ilan ediyorum" diye konuştu.

Politika 05.12.2021, 13:56
“Reisi ara” sloganları üzerine aranan Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere seslendi

Sakarya’da gerçekleştirilen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Reisi ara” sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı cep telefonu ile aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023’le birlikte yeniden bir doğuşu, yeniden bir dirilişi başta İstanbul olmak üzere kazanmamız ve kazandırmamız lazım” derken, Yıldırım, “15 sene 15 sefer mindere çıkmışlar hepsinde de tuş olmuşlar ve 16’ncısında da tuş olacaklar. Bunu buradan ilan ediyorum" diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir otelde gerçekleştirildi. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin yanı sıra, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve AK Parti İstanbul 3 kademe il yönetimi katıldı. Açılış konuşmaları ile başlayan programda konuşan Yıldırım, Türkiye’nin güçlü olmak mecburiyetinde olduğunu ve bu gücün güçlü iktidardan geçtiğini belirterek, AK Parti ve Türkiye’nin kaderinin beraber olduğunu ifade etti. Yıldırım, “Bugünlerde güçlendirilmiş parlamenter sistem lafları daha sık sık söylenmeye başlandı. Peki biz neden sistem değişikliğine gittik, durup dururken mi? Bunun arka planına bakmak lazım. Belli ki muhalefet; güçsüz, istikrarsız, en fazla bir buçuk yıl ömrü olan hükümetleri özlemiş. Bunun için bugünlerde sistem değişikliğini daha çok telaffuz ediyorlar. Bulunduğumuz coğrafya itibari ile Türkiye güçlü olmak mecburiyetinde. Güçlü olmanın yolu da güçlü iktidar olmaktan geçiyor. Biz yetkiyi milletten aldık, bu yetkiyi elimizden ancak millet alır. Bunu diyen Türkiye sevdalısı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Bu kararlılığı 70 yıllık çok partili demokratik hayatımızda gösteren başka lider yok, başka iktidar yok, AK Parti var. Sıkça diyoruz ya; AK Parti’nin kaderi ile Türkiye’nin kaderi beraber” dedi.

"Bunu buradan ilan ediyorum"

Yıldırım, “Dünyanın en büyük projelerini birer birer hayata geçirdik. En büyük havalimanını yaptık, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne başlamış, Avrasya Tüneli’ni yapmış ve daha birçok projeye imza atmış bir Türkiye. Gezi olaylarındakilerin verdiği mesaj ne; bu projeleri yapmayın. Bu bile başlı başına amacın ne olduğunu ortaya koyuyor. Kafa karışıklığı, vizyonsuzluk, tecrübesizliği olan bir ekip ülkeyi yönetmeye talip, olabilirler. İlk defa olmuyorlar, 20 senedir talipler. 15 sene, 15 sefer mindere çıkmışlar hepsinde de tuş olmuşlar ve 16’ncısında da tuş olacaklar, bunu buradan ilan ediyorum. 2023, İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Antalya seçimlerinden sonra biraz ümitlendiler, ümit fakirin ekmeğidir. Ümitlensinler siyaseten güçlü bir muhalefete ihtiyacımız var ama akıllı bir muhalefete ihtiyacımız var. İç politikada her şeyi söyle ama dış politikada ülkemizin menfaatlerini yerlere seren bir tutum izleyemezsiniz. ‘Bu ülke güvenli değil, bu ülkeye yatırım yapılmaz, bu ülkeye gelmeyin’ diyen birisinin bu ülkede iktidara talip olması asla doğru bir şey değildir. Önce ilk iş ülkenize yöneleceksiniz. Defalarca ana muhalefet lideri, Türkiye’ye yatırım yapmayın diyor. Yatırım yapanlara, yaparsanız ve biz gelirsek bütün yatırımlarınızı iptal edeceğiz diyor” diye konuştu.

“Seçimlerden bu yana İstanbul’da çivi çakılmıyor”

Yıldırım’ın konuşması sonrasında partililer salonda “Reisi ara” sloganları atmaya başladı. Yıldırım, sloganlar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı. Telefon bağlantısı ile katıldığı toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek partililere hitap eden Erdoğan, “2023’e giden yolda özellikle bu tür istişari toplantılarının çok verimli ve faydalı olacağına inanıyorum. Siirt’te yapmış olduğumuz toplantılarda hamdolsun çok verimli ve faydalı oldu. Teşkilatımızın duymuş olduğu heyecanı Siirt’te de görmenin mutluluğunu yaşadık. Bir şeyi sizlerden özellikle rica ediyorum, o da şudur; artık 2023’e giden yolda ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak yoğun bir çalışmanın içerisinde olmamız lazım. Ana kademe alanında çok yoğun çalışmalı, kadın kolları çalmadık kapı bırakmamalı, gençlik kollarımız ise yine bir TeknoFest kuşağı olarak onlarda yoğun bir çalışma içinde olmalı. 2023 mücadelemiz adeta partinin kuruluşundaki o heyecan, o coşku ne ise şuanda da 2023 yürüyüşü aynı heyecanın bir göstergesi olmalıdır. Onun için çok yoğun çalışmanın içerisinde olmamız ve şu 19 yılda neler yaptıysak bu yaptıklarımızı tüm millete mal etmemiz gerekir. Eğer bunu millete mal edemiyorsak bilelim ki vebal altında oluruz. Çünkü hala neler yaptığımızı bilmeyenler var, teşkilatta dahil. Bunları milletimize anlatmamız lazım. Her vatandaş AK Parti’nin eğitimde, ulaşımda, tarımda, dış politikada yaptığı ve bunlarla birlikte artık milletimiz sağına, soluna baktığında ’bunlar zaten bizim eserimiz’ demeyi bunu göstermemiz lazım. Bunun içinde İstanbul bu işin adeta lokomotifi durumunda olmalıdır. Çünkü lokomotif nereye gidiyorsa vagonlarda oraya gidiyor. İstanbul adeta bu işte lokomotiftir. Türkiye’nin şuanda 15 milyon nüfusuyla İstanbul’un 2023 ardından 2024 olmak üzere yeniden sahibini bulması lazım. Bu da AK Parti’dir. İşte şuanda seçimlerden bu yana İstanbul’da çivi çakılmıyor çivi. Ağaç dikilmiyor, İstanbul artık garip. 2023’le birlikte yeniden bir doğuşu, yeniden bir dirilişi başta İstanbul olmak üzere kazanmamız ve kazandırmamız lazım. Onun için yükümüz ağır, Rabbim yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, “Kapanış günü genel başkan yardımcılarımız ve genel başkanvekilimizin katılımı ile toplantımız çok verimli şekilde sona erdi, şükranlarımızı arz ediyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımızın bağlanarak hem bize yol haritamızı hem talimatlarını hem de bizim ne yapacağımıza dair direktiflerini vermiş olması da bizim için büyük bir mutluluk oldu, onun için de teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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