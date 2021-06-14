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Recep Tayyip Erdoğan ve Macron ne görüştü?
NATO liderler zirvesinde Fransa ile Türkiye Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinin ardından ilk açıklamalar geldi.
Politika 14.06.2021, 13:33
Brüksel'deki NATO zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmesinin ardından Élysée Sarayı'ndan açıklama yapıldı:
* Erdoğan'a NATO müttefiklerinin ortak stratejileri netleştirmesi gerektiğini tekrar belirttim.
* Erdoğan ile görüşme, İslam bağlamında meseleleri açıklığa kavuşturmayla sonuçlandı ve Libya ile Suriye'de birlikte çalışmaya yönelik ortak amaç ortaya koydu.