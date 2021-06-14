Recep Tayyip Erdoğan ve Macron ne görüştü?

Brüksel'deki NATO zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmesinin ardından Élysée Sarayı'ndan açıklama yapıldı:

* Erdoğan'a NATO müttefiklerinin ortak stratejileri netleştirmesi gerektiğini tekrar belirttim.

* Erdoğan ile görüşme, İslam bağlamında meseleleri açıklığa kavuşturmayla sonuçlandı ve Libya ile Suriye'de birlikte çalışmaya yönelik ortak amaç ortaya koydu.