R4bia Platformu: “Meşru iktidarın yanındayız”

Bursa R4bia Platformu, son dönemde farklı kanallardan mevcut iktidarı ve bakanlarını hedef alan saldırıları kınadı. Bursa R4bia Platformu il sözcüsü Yunus Emre Altuntaş tarafından yapılan açıklamada, her türlü vesâyet ve darbe girişimine karşı demokrasinin gereği olarak seçimle başa gelen meşru iktidarın yanında oldukları vurgulandı. Aynı açıklamada meşru iktidarların yine meşru yollarla eleştirilmesi veya değiştirilmesinin en temel demokratik zarûret olduğu hatırlatıldı.

R4bia Platformu il sözcüsü Altuntaş basın açıklamasında şunları kaydetti: “ABD, İsrail, Fransa ve Birleşik Arap Emirliklerinin başını çektiği Türkiye karşıtı cephenin uzun süredir devam eden planlı saldırılarının farkındayız. Batılı güçlerin Orta Doğu’da ve İslam coğrafyasında devamını garanti altına almak istedikleri vesayet düzeni Türkiye’nin kararlı adımlarıyla sekteye uğramıştır. Türkiye’nin başta Filistin olmak üzere mazlum milletlerin yanında durması ve ‘Dünya 5’ten büyüktür” çağrıları küresel güçleri rahatsız etmektedir. Küresel sermaye ve faiz lobisi de uzun vadeli çıkarlarını tehdit ettiği için Türkiye’nin seçilmiş iktidarını hedef almaktadır. Türkiye’nin bir asırlık suskunluğun ardından farklı coğrafyalarda kendini hissettirmesi, ekonomisini ve savunmasını geliştirmesi, Suriye’de olduğu gibi gerektiğinde çekinmeden güç kullanacağını göstermesi bu lobileri endişelendirmektedir. Doğu Akdeniz, Libya, Kıbrıs, Karabağ, Katar, Lübnan, Somali, Sudan gibi bölgelerde Türkiye’nin çıkarlarını korumak için attığı adımlar küresel güçlerin planlarını zora sokmaktadır. Millet olarak bütün bu gerçeklerin farkındayız. Fakat şu bilinmelidir ki Türk Milletinin oylarıyla seçilen bir iktidarı devirmenin yolu illegal alanlarda kumpaslar kurmak, darbe teşebbüsleri, tehditler savurmak veya ekonomik saldırılarla yıldırmak olmamalıdır. Çünkü illegalitenin siyasî ahlâkı yoktur. Türk milleti 15 Temmuzda gösterdiği gibi hiçbir askeri-sivil darbe girişimine geçit vermeyeceğini açık şekilde göstermiştir.”

Altuntaş açıklamasına şöyle devam etti: “FETÖ’nün taşeronluğunu yaptığı ve ABD’nin desteklediği askeri darbe girişiminin ve öncesindeki Gezi kalkışmasının başarısız olması üzerine mâlum Türkiye karşıtı lobinin farklı kanallarla iktidarı devirmek istediği açıktır. Şu iyi anlaşılmalıdır ki Türk Milletinin iradesini hiçe sayarak ekonomik, siyasî ve illegal saldırılarla meşru iktidarı devirme çabaları tam aksi tesir oluşturmakta ve milletimizin daha sıkı kenetlenmesine vesile olmaktadır. Son günlerde bir organize suç örgütü liderinin açıklamaları üzerinden yeni planlarını devreye sokan küresel lobinin hedefinin kim olduğu açıktır. Nihaî olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan bu tür saldırı ve itibarsızlaştırma çabalarına terör örgütlerine ve FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen basın kuruluşları ile siyasilerin verdiği destek milletimizin gözünden kaçmamaktadır. Türkiye karşıtı küresel güçlerin teşvik ettiği bir organize suç liderinin delilsiz, mesnetsiz açıklamaları milletimizin iradesini gölgeleyemez. Türk milleti şunun farkındadır ki bütün bu saldırılar içeride ve dışarıda tükenme noktasına gelen taşeron terör örgütlerini kurtarma çabalarının bir parçasıdır. 50 yıldır ülkemizi meşgûl eden terör örgütlerinin tasfiyesi yaklaştıkça perdenin arkasındaki asıl güçlerin saldırıları da artacaktır. Terör örgütlerini siyasi ve lojistik olarak desteklemeye devam eden ABD ve ortaklarının amaçları hem kamu vicdanında hem de tarihin sayfalarında kara bir leke olarak anılacaktır. Türkiye’nin bu dönemde gösterdiği tutarlı yaklaşım ve adalet çağrısı ise adil bir dünya düzeninin başlangıcı olarak kayıtlara geçecektir. ‘6 ay içerisinde çok şey değişecek’ diyerek aba altından sopa gösteren kimi odakların niyetleri önünde sonunda milletin sağlam iradesine çarpıp parçalanmaya mahkumdur. Bu sebeple 2013 yılından bu yana meydanlarda yüz binlerce üyemizle gösterdiğimiz gibi bundan sonra da kim olursa olsun meşru iktidarın yanında olacağımızı ve demokratik yollar dışında hiçbir girişime izin vermeyeceğimizi kamuoyuna ilânen duyururuz.”