Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: "Suriyeli Kürtler, ABD tarafından rehin tutuluyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye’nin kuzeyinde yaşanan gelişmelere dair yaptığı açıklamada, "Suriyeli Kürtler, ABD tarafından rehin tutuluyor" dedi.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Suriye’deki ateşkesin garantörleri Türkiye, Rusya, İran ile Suriye hükümeti ve muhalefetinden heyetlerin katılımıyla dün başlayan Suriye konulu 19. Astana görüşmelerinin sona ermesinin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev sürece ilişkin açıklama yaptı. Suriye’nin kuzeyindeki Kürt gruplarla, Şam rejimi arasında diyaloğun oluşması için adımlar atıldığını ancak ABD’nin bunu engellediğini söyleyen Lavrentyev, "Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kürt temsilcilerin, Suriye çerçevesinde Şam ile yeniden birleşme ihtiyacı konusunda doğru kararı vereceğini umuyoruz. Bunun için tüm koşullar mevcut. Ancak geçtiğimiz ay Washington’dan üst düzey yetkililer, Suriyeli Kürtleri Şam’a yönelik adım atmamaları konusunda uyaran ve yardımlarını askıya almakla tehdit eden birkaç ziyarette bulundu. Aslında Suriyeli Kürtler, ABD tarafından rehin tutuluyor" dedi.