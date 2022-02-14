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Putin’in, Rusya’nın güvenlik garantileri teklifine ABD ve NATO tarafından gelen cevaba kendilerinin bir cevap hazırlanıp hazırlanmadığıyla ilgili sorusuna cevap veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "10 sayfada formüle edilmiştir" dedi.
Putin’in, Rusya’nın güvenlik garantileri teklifine ABD ve NATO tarafından gelen cevaba kendilerinin bir cevap hazırlanıp hazırlanmadığıyla ilgili sorusuna cevap veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "10 sayfada formüle edilmiştir" dedi.
Politika 14.02.2022, 16:32
Putin’in, Rusya’nın güvenlik garantileri teklifine ABD ve NATO tarafından gelen cevaba kendilerinin bir cevap hazırlanıp hazırlanmadığıyla ilgili sorusuna cevap veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "10 sayfada formüle edilmiştir" dedi.