Putin’den, Ukrayna’dan ilhak edilen Herson ve Luhansk bölgelerine sürpriz ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan ilhak edilen Herson ve Luhansk bölgelerini ziyaret ederek komutanlardan savaşın seyrine ilişkin bilgi aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz 19 Mart’ta Ukrayna’dan ilhak edilen Mariupol kentini ziyaret etmesinin ardından bu kez Herson ve Luhansk bölgelerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Herson’daki askeri havaalanına gelen Putin, Dnipro askeri birliklerini ziyaret ederek komutan Oleg Makaraviç’ten bölgeye ilişkin bilgiler aldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Mikhail Teplinsky ile de görüşme gerçekleştiren Putin’e, Herson ve Zaporijya’daki güncel duruma dair son gelişmeler aktarıldı. Putin, görüşmelerin ardından helikopterle Herson bölgesini havadan inceledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Herson ziyaretinin ardından Luhansk bölgesine geldi. Cephedeki son durumla ilgili komutanlardan bilgi alan Putin, Vostok Ulusal Muhafızlar Karargahını da ziyaret etti.

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Putin’in Herson ve Luhansk ziyaretlerinde Paskalya Bayramı nedeniyle cephedeki komutanlara hediye takdim ettiği kaydedildi. Ziyaretlerin tarihine ilişkin açıklama yapılmadı.

Ukrayna’nın 4 bölgesi ilhak edilmişti

Rus ordusunun aylardır devam eden savaşta kontrolü ele geçirdiği Zaporijya ve Herson’un yanı sıra Rusya yanlısı ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk’ta 23-27 Eylül’de referandum yapılmıştı. Sözde seçim komisyonlarına göre bölge sakinlerinin çoğu Rusya’ya katılma yönünde oy kullanmıştı. Bunun üzerine Putin 30 Eylül’de yaptığı açıklamada, "Kiev yönetimine seslenmek istiyorum. Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk’ta yaşayanlar artık sonsuza kadar bizim vatandaşlarımız olmuşlardır. Kiev’i acilen ateşkese çağırıyoruz" demişti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi de 4 bölgenin Rusya’ya katılmasına yönelik talebini oybirliği ile kabul etmişti. Putin’in yasayı imzalamasıyla Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin ilhakı onaylanmıştı.