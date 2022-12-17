Putin’den Ukrayna’da görev yapan birliklerin yönetildiği karargaha ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki askeri operasyonun koordine edildiği karargahı ziyaret ederek komutanlardan bilgi aldı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da "özel askeri operasyona" katılan askeri birliklerin müşterek karargahını ziyaret etti. Açıklamada, "Devlet Başkanı Putin, Cuma günü (dün) gün boyunca özel askeri harekatın karargahında çalıştı. Putin, karargah çalışmaları hakkında bilgi aldı, özel askeri operasyon hakkında raporları dinledi ve ayrıca komutanlarla toplantılar gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un da yer aldı.