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Putin’den savaş sonrası ilk yurtdışı ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşının ardından ilk yurtdışı ziyaretini Tacikistan ve Türkmenistan’a gerçekleştirecek.

Politika 27.06.2022, 14:40
Putin’den savaş sonrası ilk yurtdışı ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşının ardından ilk yurtdışı ziyaretini Tacikistan ve Türkmenistan’a gerçekleştirecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştirecek. Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Batılı ülkelerin yaptırımlarına maruz kalan ve bu nedenle özellikle Çin, Hindistan ve İran gibi ülkelerle ilişkilerini güçlendirmek isteyen Putin’in ilk yurt dışı ziyareti ise Tacikistan ve Türkmenistan’a olacak. Putin, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya gelecek. Daha sonra Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’a geçecek olan Putin, burada Azerbaycan, Kazakistan, İran ve Türkmenistan liderlerinin de olacağı bir toplantıya katılacak.

Putin’in 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde Belarus’un Grodno kentini ziyaret etmesi ve burada Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir foruma katılması bekleniyor.

Putin en son Şubat ayında Çin’e düzenlediği ziyarette Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmüştü.

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