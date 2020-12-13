Putin’den Ekonomi ve Kalkınma Bakanına : “Siz bana masal anlatıyorsunuz”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede artan gıda fiyatları ile ilgili toplantıda, Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov’a tepki göstererek, “Siz bana masal anlatıyorsunuz” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle toplantı yaptı. Rus Devlet Televizyonu’ndan canlı yayınlanan toplantının ana maddesi ülkede neredeyse zirveyi gören gıda fiyatları oldu. Ülkede korona virüs salgını nedeniyle ekonomik olarak halkın zor günler geçirdiğine dikkat çeken Putin, “İşsizliğin arttığı, gelirlerin düştüğü koşullarda, temel ürünler pahalı hale geliyor. Bu konu bir şaka değil, derhal adım atılması gerekiyor. Vatandaşların reel gelirleri yüzde 4,3 oranında düştü. Şeker fiyatları ise yüzde 71 arttı. İnsanlar temel gıdaya harcayacak paraları olmadığı için kendilerini sınırlandırıyorlar. Yetkililer ne yapıyor? Bu durum bir şaka değil, derhal adım atılması gerekiyor” dedi.

“Siz bana masal anlatıyorsunuz”

Putin’in bu sözlerinin ardından Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, “Durumu takip ediyoruz” demesi üzerine Rus lider adeta küplere bindi. Bakanın verdiği cevaba sinirlenen Putin, “Şeker fiyatları aylardır artıyor, ’takip ediyoruz’ diyorsunuz. İşsizliğin arttığı, gelirlerin düştüğü koşullarda, temel ürünler pahalı hale geliyor. Siz de bana masal anlatıyorsunuz. Bu konularda yine toplantılar mı yapacaksınız, ne yapacaksınız?” diyerek, Bakana sert tepki gösterdi. Putin sarf ettiği sözlerin sonunda gıda fiyatlarının 1 hafta içinde normale döndürülmesi yönünde talimat verdi.