Putin’den devletin savunma siparişlerini yerine getirmeyen şirketlere kayyum kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre savunma alanında devletin siparişlerini yerine getirmeyen şirketlere kayyum atanabilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus savunma sanayi şirketlerine yönelik önemli bir kararnameye imza attı. Buna göre savunma alanında devletin siparişlerini yerine getirmeyen ve ürün tedariki sağlamayan işletmelere kayyum atanacak. Ayrıca söz konusu işletmelerin denetlenmesi için de çalışma grubu oluşturulacak.

Kararnamede kayyumun Rus devletinin savunma alanındaki siparişlerinin reddedilmesi durumunda atanacağı belirtilerek, "Bu ticari kuruluşların hissedarlarının ve yöneticilerinin hakları askıya alınır" ifadelerine yer verildi. Kararnamenin yürürlüğe girdiği belirtildi.