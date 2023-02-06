Putin’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderirken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan ayrı açıklamada Türkiye’ye yardım için 2 uçağın hazırda bekletildiği duyuruldu.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından dünyanın birçok ülkesinden Türkiye’ye destek mesajları geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Rusya’nın desteğe her zaman hazır olduğu vurgusu yapılan taziye mesajında, "Ülkenizde yaşanan büyük depremin neden olduğu can kayıpları ve yıkım nedeniyle içten başsağlığı dileklerimi gönderin. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına acılarını paylaştığımı, yaralananlaraysa acil şifa dileklerimi iletmenizi rica ediyorum. Gereken yardımı göstermeye hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Rusya, arama - kurtarma ekipleriyle birlikte 2 uçağı hazırda bekletiyor

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Il-76 tipi uçakla birlikte arama kurtarma birimlerinin hazır bekletildiği aktarılarak Türkiye’ye yardım için birimlerin alarma geçirildiği ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait 2 adet IL-75 uçağı, kurtarma ekipleriyle birlikte yardıma hazır. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından 100 uzman ekibi alarm konumuna geçirildi. Rusya, zor durumdaki dostlarına her zaman yardıma hazırdır" denildi.

İngiltere’den başsağlığı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Türk halkının yanında olduklarını ifade ederek, “Birleşik Krallık olarak elimizden gelen her şekilde yardıma hazırız” dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Hissein Brahim Taha ise Türkiye’ye başsağlığı mesajı gönderdi. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Taha, Türkiye’nin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarını övdü.