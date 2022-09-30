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Putin, Zaporizhzhia, Kharkiv, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin artık Rusya’ya dahil olduğunu açıkladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakına ilişkin yaptığı açıklamada, “Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya’da korkmadan iradelerini gösterdiler. Artık sonsuza kadar bizim vatandaşlarımız olmuşlardır" dedi.
Politika 30.09.2022, 15:27
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakına ilişkin yaptığı açıklamada, “Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya’da korkmadan iradelerini gösterdiler. Artık sonsuza kadar bizim vatandaşlarımız olmuşlardır" dedi.