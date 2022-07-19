Putin ve Reisi’den üçlü zirve öncesi görüşme

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı üçlü zirve öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ağırladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İran’ın başkenti Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. Görüşmede söz alarak Putin’e hitap eden Reisi, “Astana formatında ikili ve üçlü görüşmeler için buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Suriye konusuna hakim ve kapsamlı bir deneyime sahibiz. Bölgemizin bu deneyimden ve işbirliğimizden dolayı daha güvenli hale geldiğini düşünüyorum. Diğer ülkeler sadece terörle mücadele ediyormuş gibi davranıyor. Ancak ilişkilerimiz ve terörle mücadeledeki işbirliğimiz kendimiz için belirlediğimiz hedeflere ulaşabileceğimizi kanıtladı. Bence bu, bölgemizdeki güvenlik seviyesinin iyileştirilmesi açısından çok değerli ve iyi bir deneyim” dedi.

Reisi’nin ardından açıklamalarda bulunan Putin ise, “Ülkelerimiz arasındaki ticari büyüme rakamlarıyla gurur duyabiliriz. Uluslararası güvenlik konusundaki işbirliğimizi güçlendirerek Suriye krizinin çözümüne önemli katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Putin daha sonra İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile de bir araya geldi