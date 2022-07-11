Putin ve Lukaşenko’dan Kaliningrad görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kaliningrad’tan, Rusya’ya demiryolu taşımacılığına kısıtlama getiren Litvanya’ya karşı ortak bir adım atma konusunda görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko görüşme gerçekleştirdi. Kremlin’den iki liderin görüşmesine dair yapılan açıklamada, “Litvanya tarafından malların Kaliningrad bölgesine transit geçişine getirilen yasa dışı kısıtlamalarla ilgili duruma vurgu yapıldı. Bu çerçevede atılabilecek bazı ortak adımlar tartışıldı” denildi. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve ekonomik iş birliğine değinildi. Rusya ve Belarus ortaklık ilişkilerine vurgu yapılan görüşmede, ittifak ilişkilerinin tutarlı şekilde güçlendirilmesine yönelik fikir birliğine varıldı.