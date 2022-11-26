Putin ve Aliyev, Ermenistan’la imzalanan üçlü anlaşmaları görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü anlaşmaların uygulanması konusunu ele aldı.

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklamada, "Bölgedeki ulaşım ve ekonomik bağlantıların önündeki engellerin kaldırılması gibi konuları ele alan Putin ve Aliyev, Ermenistan ile üçlü anlaşmaların tümünün uygulanmasına yönelik atılabilecek adımları değerlendirdi" ifadeleri kullanıldı.