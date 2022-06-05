Putin: “Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler verilirse yeni hedefleri vururuz”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik uzun menzilli füze göndermesinin amacının “çatışmaları uzatmak” olduğunu savunarak, Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler verilmesi halinde Moskova’nın yeni hedefler vuracağı konusunda uyardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz Salı günü Ukrayna’ya "daha gelişmiş roket sistemleri ve mühimmat" gönderileceğini duyurmasının ardından açıklamada bulundu. Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamada, ABD’nin aldığı Ukrayna’ya yönelik uzun menzilli füze gönderilmesi kararının amacının “çatışmaları uzatmak” olduğunu savunarak, “Füzeler Ukrayna’ya verilirse, elimizdeki silahlarımızı kullanarak henüz hedef almadığımız tesislere saldıracağız” dedi.