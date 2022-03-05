Putin: “Ukrayna’da alınacak uçuşa yasak bölge kararını savaş ilanı olarak görürüz”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna toprakları üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesi gerektiğini duyuyoruz. Bu bizim tarafımızdan, askerlerimiz için tehdit oluşturacak olan o ülkenin silahlı çatışmasına katılmak olarak değerlendirilecektir. Uçuş yasağını savaş ilanı olarak görürüz. Başka bir ülke bu kararı alırsa doğrudan savaş ilanı olarak görürüz” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus havayolu şirketlerinin kadın pilot ve çalışanları ile bir araya gelerek Ukrayna’daki gelişmelere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna’ya askeri operasyon başlatma kararını alırken zorlandığını belirten Devlet Başkanı Putin, “Şüphesiz zor bir karardı. Bunu daha operasyonun başında söylemiştim ve bu karar alınmadan önce de söylemiştim” dedi. Rusya’nın Ukrayna operasyonlarında başarılı bir şekilde ilerlediğini ifade eden Putin, “Yaptığımız ilk şey, tüm askeri altyapıyı yok etmek oldu. Tamamı değil, kısmen, ağırlıklı olarak silah, mühimmat depoları, hava araçları, hava savunma sistemleri imha edildi. Hava savunma sistemlerinin saptanması ve imha edilmesi zaman gerektiriyor. Ukrayna’daki askeri altyapı çalışmaları neredeyse tamamlandı” şeklinde konuştu.

“Uçuş yasağını savaş ilanı olarak görürüz”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, Ukrayna hava sahasının ‘uçuşa yasak bölge’ ilan edilmesi yönündeki çağrısı ve bazı ülkelerin bu kararın alınması yönündeki desteğine dikkat çeken Putin, “Şimdi Ukrayna toprakları üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesi gerektiğini duyuyoruz. Bu bizim tarafımızdan, askerlerimiz için tehdit oluşturacak olan o ülkenin silahlı çatışmasına katılmak olarak değerlendirilecektir. Uçuş yasağını savaş ilanı olarak görürüz. Başka bir ülke bu kararı alırsa doğrudan savaş ilanı olarak görürüz” ifadelerini kullandı. Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın NATO’ya kabul durumu hakkında ise, “Ukrayna’nın NATO’ya kabul edileceği gerçeğini giderek daha fazla konuşmaya başladılar. Ukrayna’nın NATO’ya katılımının nelere yol açabileceğini biliyor musunuz?” dedi.

“Biz, Ukrayna ihtilafını barışçıl yoldan çözmeye çalıştık”

Batı ülkeleri tarafından Rusya’ya karşı alınan yaptırımları eleştiren Devlet Başkanı Putin, “Şu anda gördüklerimiz ve karşı karşıya kaldığımız şeyler savaşın başka bir yolu. Bize uygulanan yaptırımlar Rusya’ya savaş ilan etmek gibi” şeklinde konuştu. Ukrayna’da başlayan iç savaşın ardından Kiev tarafından Donbass’a 2 kez askeri operasyonlar gerçekleştiğini ve bu doğrultuda Minsk anlaşmalarının yapıldığını hatırlatan Putin, “Biz, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak ve bu topraklarda yaşayan insanların çıkarlarını korumak için olayların bu doğrultuda gelişmesini sağlamak için her şeyi denedik, yaptık. Peki onlar ne talep etti? Temel şeyleri, kendi ana dillerini yani Rusça konuşma hakkı, kendi gelenekleri kültürleri çerçevesinde yaşama hakkı özel bir talep olmadı. Biz, Ukrayna ihtilafını barışçıl yoldan çözmeye çalıştık” dedi. Ukrayna’nın nükleer silahlara sahip olma arzusundan vazgeçmediğini tekrarlayan Putin, “Kiev, uzun süredir bu yeteneklere sahip. Şimdi nükleer statüye sahip olmaktan bahsediyorlar. Yani, nükleer silah elde etmek. Biz bu tür şeyleri boş geçemeyiz. Üstelik sözüm ona Batı’nın Rusya’ya nasıl davrandığını da biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Rusya’nın sıkıyönetime ihtiyacı yok”

Rusya’da, Ukrayna operasyonlarına yönelik sıkıyönetim ilan edileceği yönündeki iddialara cevap veren Putin, “Rusya’da bu yönde karar alınmasını planlamıyoruz. Buna ihtiyaç yok” dedi. Putin açıklamasında ayrıca, Rus hava yollarının uçuşlarının kısıtlanması veya kendi taraflarından durdurulması yönündeki kararlara yönelik, “İç hat uçuşlarını yoğunlaştıracağız ve izin verilen yönlerde dış uçuşları sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Rus Aeroflot Havayolu Şirketi Basın Servisi tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada, Minsk uçuşları hariç tüm uluslararası uçuşların 8 Mart tarihi ile durdurulacağı aktarılarak, “Aeroflot Havayolu Şirketi, Rusya’nın güneyindeki uçuşlar hariç tüm bölgelere yurtiçi uçuşlara devam edecek. Minsk’e ve Minsk’ten, Rusya’ya yapılacak uçuşlar hariç tüm uluslararası uçuşlar durdurulmuştur. İptal edilen dış hat seferlerinin yolcuları, uçak bileti bedelinin tamamının iadesi için başvuruda bulunabilirler. 8 Mart tarihinden sonra yurtdışında kalan Rus yolcuların tahliyesi için her türlü çaba gösterilecektir” denildi.