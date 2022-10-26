Putin: "Ukrayna toprakları askeri biyolojik deneyler için bir test alanına dönüştürüldü"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin güvenlik kurumları ve özel servisleri başkanları ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Putin konuşmasında, "Bugünkü ortak çalışmamız özellikle önem taşıyor. Genel olarak dünyada ve ayrıca bölgesel düzeyde çatışma potansiyeli hala çok yüksek. Kolektif güvenliğe yönelik yeni tehditler ve meydan okumalar ortaya çıkıyor. Bu, her şeyden önce küresel jeopolitik çatışmanın keskin bir şekilde şiddetlenmesinin bir sonucudur. Kelimenin tam anlamıyla dünya değişiyor ve çok kutuplu bir hale geliyor. Bununla birlikte uluslararası diyaloğun bazı temsilcileri stratejik istikrarın yasal mekanizmalarını kırmaktan tek taraflı yaptırımlar dayatmaya kadar çok çeşitli siyasi, askeri, ekonomik, bilgilendirici ve diğer yöntem ve araçlar kullanıyor ve ne pahasına olursa olsun hegemonyalarını sürdürmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"(Ukrayna) aslında egemenliğini kaybetti ve onu koçbaşı olarak kullanan ABD tarafından doğrudan kontrol ediliyor"

Batılı ülkelerin Kuzey Akım doğal gaz boru hattına sabotajlar gerçekleştirdiğini savunan Putin, "Doğrudan sabotajlardan bile kaçınmıyorlar. Kuzey Akım gaz boru hattındaki patlamaları kastediyorum. Aslında pan-Avrupa enerji altyapısının yıkımından bahsediyoruz. Tabiri caizse bu yöntemler, Avrupa ekonomisine büyük zarar vermesine ve milyonlarca insanın yaşam koşullarını önemli ölçüde kötüleştirmesine rağmen gerçekleştiriliyor" dedi. Aynı zamanda Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine de baskı kurulduğunu ifade eden Putin, "Şantaj, baskı, yıldırma taktikleri, neredeyse tüm BDT alanlarında bazı ülkeler tarafından uzun süredir kullanılmaktadır. Böylece renkli devrimler senaryolarını uygulama girişimleri sürüyor, milliyetçilik ve aşırılık haritası aktif olarak kullanılıyor. Tüm BDT ülkelerinde silahlı çatışmalar körükleniyor. Bunu ABD dış politikasının bir aracı haline gelen Ukrayna örneğinde görüyoruz. Ülke (Ukrayna) aslında egemenliğini kaybetti ve onu, Rusya’ya, Belarus, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve BDT’ye karşı bir koçbaşı olarak kullanan ABD tarafından doğrudan kontrol ediliyor" şeklinde konuştu.

"Ukrayna toprakları biyolojik deneyler için bir test alanına dönüştürüldü"

ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Ukrayna’da biyolojik deneylerin yaptığını ve Ukrayna’ya silah desteğini sürdürdüğünü söyleyen Putin, "Ukrayna toprakları askeri biyolojik deneyler için bir test alanına dönüştürüldü. Şu anda ağır olanlar da dahil olmak üzere silah göndermeye devam ediyorlar ve Kiev rejiminin nükleer silah alma arzusuyla ilgili açıklamalarını görmezden geliyorlar. Neticede bu Kiev yetkilileri tarafından alenen dillendirildi. Herkes sessiz kalıyor. Ayrıca (nükleeri) sözde kirli bomba provokasyonu için kullanma ihtimalleri de var" şeklinde konuştu.

"Yüksek hassasiyetli silahlar da dahil olmak üzere daha güçlü silahların suç çetelerinin eline geçme riski hala var"

Ukrayna üzerinden silah kaçakçılığının sürdüğünü ve Rusya’ya karşı saldırılar da gerçekleştirildiğini belirten Putin, "Ukrayna’daki yeraltı silah kaçakçılığında uluslararası suç örgütleri aktif olarak yer almaktadır. Sadece küçük ölçekli silahlarda değil, taşınabilir hava savunma sistemleri ve yüksek hassasiyetli silahlar da dahil olmak üzere daha güçlü silahların suç çetelerinin eline geçme riski hala var. Daha da ötesi Kırım Köprüsü’ne yapılan saldırı, Kursk nükleer santraline ve çevresine yapılan saldırılar ve birçok kritik altyapı tesisine yapılan saldırılar daha fazla güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.