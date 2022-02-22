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Putin: "(Ukrayna) Bu ülkenin toprakları üçüncü ülkeler tarafından Rusya’ya karşı tehdit oluşturmak için kullanılıyor”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rusya’nın tüm yeni jeopolitik gerçekleri tanıdığını ifade ederek, “(Ukrayna) Bu ülkenin toprakları üçüncü ülkeler tarafından Rusya’ya karşı tehdit oluşturmak için kullanılıyor” dedi.

Politika 22.02.2022, 18:04
Putin: "(Ukrayna) Bu ülkenin toprakları üçüncü ülkeler tarafından Rusya’ya karşı tehdit oluşturmak için kullanılıyor”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rusya’nın tüm yeni jeopolitik gerçekleri tanıdığını ifade ederek, “(Ukrayna) Bu ülkenin toprakları üçüncü ülkeler tarafından Rusya’ya karşı tehdit oluşturmak için kullanılıyor” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine Rusya’ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarına devam ediyor. Aliyev, ziyareti kapsamında Kremlin Sarayı’nda Putin ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Aliyev’in ziyaretinin, Azerbaycan ve Rusya arasındaki ilişkilerde önemli bir olayın arifesinde gerçekleştiğini belirten Putin, “Diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun 30. yıldönümü. Bugün Karşılıklı Müttefik İlişkiler Bildirgesini imzalayacağız. Bunun ilişkilerimizin gelişmesinde yeni bir aşama olduğu açıktır” dedi.

Karabağ’da bazı sorunların olduğuna vurgu yapan Putin, “Bana göre, günümüz hayatında hala karşılaştığımız sorunlara rağmen şu an bulunduğumuz seviyeye geldiğimiz için memnun olabiliriz. Tabii ki, bugün bunun hakkında ayrıntılı olarak konuşacağız. Ancak, her durumda, hem orada yaşayan tüm insanların güvenliğini sağlamak hem de ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ulaşım iletişiminin açılması açısından zaten belirli anlaşmalar var. Hala anlaşmazlıklar olduğunu biliyorum, çözülmesi gereken sorunlar var” diye konuştu. Karabağ’daki sürecin barışçıl bir şekilde devam etmesini istediğini belirten Putin, “Barışçıl bir şekilde gelişmesi ve elbette bu sürece dahil olan tüm tarafların memnuniyeti için elimizden geleni yapacağız. Bu arada, hem Rusya hem de ben, diğer komşularınızın ulaşım iletişimi de dahil olmak üzere bu sorunları çözmekle ilgilendiğini biliyoruz, çünkü bununla sadece Azerbaycan ve Ermenistan ilgilenmiyor, hem Rusya hem de diğer tüm komşularınız ilgileniyor” dedi.

“Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rusya, tüm yeni jeopolitik gerçekleri tanıdı”

Ukrayna’da neler olduğu hakkında Aliyev’e bilgi veren Putin, “Bildiğiniz gibi, dün Rusya, Donbass’taki iki halk cumhuriyetinin egemenliğini tanımaya karar verdi. Baştan söylemek isterim ki, bu konuda spekülasyonlar görüyoruz. Rusya’nın imparatorluk sınırları içinde imparatorluğun restorasyonu için yaptığı hazırlıklar ve bunu neredeyse en başından beri gördük. Bu hiç de doğru değil. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rusya, tüm yeni jeopolitik gerçekleri tanıdı ve bildiğiniz gibi, Sovyet sonrası alanda tüm ülkeler ve bağımsız devletlerle ilişkilerimizi güçlendirmek için aktif olarak çalışıyor” dedi.

“Ukrayna’daki darbeden sonra Ukrayna ile ilişkilerde bu seviyeyi ve kaliteyi görmüyoruz”

Putin, “Dağlık Karabağ sorununun çözümü gibi zor durumlarda bile, sürece dahil olan tüm devletlerin çıkarlarını göz önünde bulundurarak ve her zaman karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümlere ulaşmaya çalışarak her zaman çok dikkatli davrandık. Ne yazık ki Ukrayna’daki darbeden sonra Ukrayna ile ilişkilerde bu seviyeyi ve kaliteyi görmüyoruz, bir önceki seviye ortadan kalktı. Darbenin ve bu darbeyi yapanların yasadışı olarak iktidarı ele geçirmesinin ardından olduğunu vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Putin Kazakistan’daki olaylara değindi

Aliyev’le görüşmeden önce Kazakistan Cumhurbaşkanı ile konuştuğunu vurgulayan Putin, “Kanımca bu, Rusya’nın komşularımızın egemenliğine verdiği desteğin, onu her şekilde güçlendirmesinin ikinci çok iyi örneğidir. Kazakistan örneği de politikamızı teyit etmektedir. Bildiğiniz gibi, uluslararası terörizmin dış saldırganlığı ile bağlantılı olarak Kazak liderliğinin talebi üzerine Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü bünyesinde Kazakistan’a destek verdik. Bu sorun çözülür çözülmez Kazak liderliğinin talebi üzerine Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü bünyesinde bulunan tüm silahlı kuvvetlerimizi geri çektik ve Kazakistan ile her alanda işbirliğine devam ettik. Kuşkusuz bu çalışma hem Rusya’nın hem de Kazakistan’ın çıkarınadır ve Kazakistan’ın egemenliğini güçlendirmektedir” dedi.

“(Ukrayna) Bu ülkenin toprakları üçüncü ülkeler tarafından Rusya’ya karşı tehdit oluşturmak için kullanılıyor”

Rusya’nın tüm komşularına karşı iyi davranmaya devam etmek niyetinde olduğunu ifade eden Putin, “Tekrar ediyorum, Ukrayna ile durum farklı. Bunun nedeni, ne yazık ki, bu ülkenin topraklarının üçüncü ülkeler tarafından Rusya’ya karşı tehdit oluşturmak için kullanılmasıdır. Hepsi bu kadar” dedi.

“Rusya, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın durdurulmasında çok önemli bir rol oynamıştır”

Putin’ın ardından konuşan Aliyev, Azerbaycan ve Rusya arasındaki siyasi ilişkilerin son yıllarda çok olumlu bir gelişme gösterdiğini belirterek, “Şu anda bu ilişkiler en üst seviyeye ulaşıyor. Çok sayıda somut projeyi hayata geçiriyoruz. Elbette bugün bunun hakkında konuşacağız, insani alanda yaptığımız çalışmaları takdir ettiğiniz için teşekkür ederiz” dedi.

“Ermeni tarafının da Kasım 2020’de imzaladığı Bildirge’nin tüm hükümlerini yerine getirmesini umuyoruz”

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışma sonrası duruma değinen Aliyev, “Rusya, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın durdurulmasında ve çatışmanın sıcak bir aşamadan siyasi-diplomatik bir aşamaya taşınmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Kasım 2020’de aktif katılımınızla imzalanan üçlü Bildirge, uzun süredir devam eden bu anlaşmazlığı çözmemize olanak sağladı. Bugün yeni bir durum ortaya çıkmış ve bölgedeki günümüz jeopolitik gerçekleri dünya kamuoyu tarafından kabul görmüştür. Rusya’nın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde, ulaşım iletişiminin açılmasında, normal komşuluk ilişkileri için fırsatların yaratılmasında çok önemli bir rol oynadığını söyleyebilirim. Bu rolü çok takdir ediyoruz. Ermeni tarafının da bizim gibi Kasım 2020’de imzaladığı Bildirge’nin tüm hükümlerini yerine getirmesini umuyoruz” dedi.

Rusya’ya yaptığım ziyaret özel bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Aliyev, “Bu, Cumhurbaşkanı olarak Rusya’ya yaptığım 48. ziyaretim. Bugün çok önemli bir tarihi belgeye imza atacağız. Davet için tekrar teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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