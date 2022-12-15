Putin: "Türkiye’nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’de kurulması planlanan doğal gaz merkezinden bahsederek, "Türkiye’nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stratejik Geliştirme ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında, Rusya’nın stratejik planlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Rus hükümeti üyelerinin yanı sıra Federasyon Konseyi üyeleri ve bazı bölge liderlerinin de yer aldığı toplantıda Rusya’ya karşı Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımları hatırlatan Putin, "Rusya’ya eşi benzeri görülmemiş yaptırım saldırıları başlatıldı. Döviz rezervlerimizin çalınması yoluyla kısa sürede ekonomimizi ezmek, ulusal para birimimiz rubleyi çökertmek ve yıkıcı enflasyonla kışkırtmalar amaçlandı. Görüldüğü gibi bu amaçlar yerine ulaşmadı. Gayri safi yurtiçi hasılada (GSYİH) yaklaşık yüzde 2.5 düzeyinde bir düşüş görülüyor. Ancak bu Batılıların öngördüğü yüzde 20’lik bir düşüş değil. Aynı zamanda bazı uzmanlarımızın da öngördüğü bir sonuç değil" diyerek Rus ekonomisi üzerindeki baskılara ve algılara karşılık verdi.

"Ruble geçtiğimiz yıldan beri değer kazandı"

Rus para birimine karşı yapılan saldırılara karşı rublenin daha da güçlendiğine dikkat çeken Putin, "Rusya’daki enflasyon, geçtiğimiz Mart ve Nisan ayına kadar yükselmesinin ardından Mayıs ayından itibaren hiç değişmedi ve Rus rublesi geçtiğimiz yılın başından beri dünyanın en güçlü para birimlerinden biri haline geldi" ifadelerini kullandı. Federal bütçenin de cari fazla verdiğini ve bu oranla birlikte cari açığın çok küçük bir seviyede kalacağını da belirten Putin, "Bu yılın Ocak ve Kasım ayları boyunca federal bütçe 560 milyar ruble fazla verdi. Önümüzdeki yıllarda federal bütçemiz küçük bir cari açıkla yürütülecek. Bu GSYİH’nin yüzde 2’sine karşılık geliyor ve bu da G20 ülkeleri arasında en iyisi olduğumuzu gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye’nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip"

Rusya’nın ekonomik strateji planları arasında Türkiye’ye bir gaz merkezi kurulması olduğunu da hatırlatan Putin, "Rus gazının büyüyen kilit alıcıları arasında komşularımız da bulunuyor. Bunlardan birisi de Türkiye. Türkiye’nin gaz altyapısı ciddi bir potansiyele sahip. Gelecek senelerde bir gaz merkezi oluşturmayı planlıyoruz. Fakat bunun için elektronik bir alan oluşturmaktan bahsedersek bunu aylar içerisinde yapabileceğimizi söyleyebilirim. Avrupalı tüketiciler için nihai fiyatı büyük oranda burada belirleyeceğiz. Elbette, Avrupalılar kendi merkezlerinde bu çılgınlığı oluşturdular. Şimdi de kendi kendine yaptıkları için bizi suçlu konumuna sokmaya çalışıyorlar" dedi. Aynı zamanda Rus gazının ihracatını arttıracaklarını da söyleyerek, "Kovykta doğal gaz kondensat sahası, Sibirya’nın Gücü 2 ve Uzak Doğu Rotası gibi projelerin uygulanması 2025’e kadar Doğu’ya giden gazın 48 milyar metreküpe, 2030 yılına kadar 88 milyar metreküpe çıkmasını sağlayacak. Aslında bu geçtiğimiz yıl Batı’ya sevk edilen gaz arzının yüzde 60’tan fazlasına karşılık geliyor" ifadelerini kullandı.

"Rus gazını dost ülkelere aktaracağız"

Konuşmasında 2023’te 5 temel ilke ile 2030 yılına kadar ticari yol haritası belirlediklerini söyleyen Putin, "2023 yılında 6 temel görev belirliyorum. Bunların uygulanması 2030 yılına kadar belirlenen hedeflere ulaşmamızı sağlayacak. İlk olarak kilit ortaklarımızla etkileşimimizi ileri bir düzeye taşıyacağız. Bunun için lojistik ve finansal engelleri kaldıracağız. Dış ticaretimiz dinamik bölge ve pazarlara, dinamik olarak gelişen ülkelere kayıyor. Buralar Asya, Orta Asya, Afrika ve Latin Amerika. Rus enerji kaynaklarını, dost ülkelere yönlendireceğiz. Rus enerji kaynakları dost ülkelere ilk 9 ayda çeyrek düzeyde arttı" dedi.

Rusya’ya süren baskılara rağmen kalkınma hedefleri doğrultusunda temel hamlelerini sürdüreceklerinden de bahseden Putin, "Her türlü baskıya rağmen ülkemizin kalkınmasını sürdüreceğiz üstelik daha da güçleneceğiz. Niteliksel olarak yeni projeler hayata geçireceğiz. Rusya’yı daha yüksek bir teknolojik seviyeye taşıyacağız, ekonomik, mali, teknolojik ve personel egemenliğini sağlayacağız. Yakın gelecekte enerji sektörü ve tarımda ortak proje uygulamalarını yaygınlaştıracağız" diye konuştu. Putin ayrıca Rus finans kuruluşlarına daha önce Batılı finans kuruluşlarının sağladığı desteklerin yerine destekler sağlanacağını da söyleyerek yatırımcılara yardım da bulunulacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin toplantıda Rusya’nın yıllık tahıl üretiminin 50 milyon tona çıkarılması, asgari ücretin enflasyon oranının üzerinde belirlenmesi, doğum artış oranının yükseltilmesi için yeni politikalar belirlenmesi ve ülkede sosyo-ekonomik kalkınma programlarının uygulanması için hükümet üyelerinden kısa sürede çalışmalarını tamamlamasını istedi.