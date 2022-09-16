Putin: "Tüm bunların (çatışmanın) mümkün olduğunca hızlı sona ermesi için her şeyi yapacağız"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan’ın Semerkant kentinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi marjında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Rus-Hindistan ilişkileri özellikle stratejik ortaklık niteliğinde aktif olarak gelişmeye devam ediyor. Uluslararası platformlarda da aktif olarak işbirliğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşıyla ilgili Hindistan’ın sürekli dile getirdiği endişelere değinen Putin, "Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin tutumunuzu, sürekli olarak dile getirdiğiniz endişelerinizi biliyorum. Tüm bunların (çatışmanın) mümkün olduğunca hızlı sona ermesi için her şeyi yapıyoruz. Ancak ne yazık ki Ukrayna yönetimi müzakerelerden çekildiğini açıkladı. Hedeflerine savaş alanında ulaşmak istediklerini söylediler. Yine de olanlarla ilgili sizi bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca Hindistan ile Rusya arasında vizesiz seyahat konusunda müzakerelerin hızlandırılması konusundaki isteğinden bahsederek, "Hindistan’ın zengin tarihi ve çok eskiye dayanan kültürü, Ruslar için geleneksel olarak büyük ilgi uyandırıyor. Bundan dolayı turistlere yönelik vizesiz seyahat anlaşmasına ilişkin müzakere sürecini hızlandırmayı öneriyoruz" diye konuştu.