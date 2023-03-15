Putin: "Suriye’deki ortak çalışmalarımız sayesinde terörle mücadelede önemli sonuçlar elde edildi"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye’deki durum ve güncel konuları ele almak üzere başkent Moskova’da bir araya geldi. Putin, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Suriye’deki ortak çalışmalarımız sayesinde terörle mücadelede önemli sonuçlar elde edildi" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, dün akşam saatlerinde özel bir uçakla Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi. Suriye’de başlayan iç savaşın ardından Rusya’nın desteğini alarak güvenliğini sağlamlaştıran Esad, Kremlin Sarayı’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki lider toplantı öncesinde basın açıklamasında bulundu. Rusya ve Suriye arasında gelişen ilişkilere değinen Putin, "Sürekli temas halindeyiz ve ilişkilerimiz gelişmeye devam ediyor. Ticari alanda dahil olmak üzere birçok noktada ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimizde yüzde 7’lik bir artış kaydedildi" dedi.

Suriye’de de büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisine değinen Putin, "Suriye halkı deprem felaketleri nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Biz gerçek dostlarınız olarak Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın tüm birimleriyle ve Suriye’deki Rus askeri birimleriyle sizlere destek olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye’deki silahlı gruplarla ortak mücadelenin sonucunda büyük ölçekte istikrar sağlandığının da altını çizen Putin, "Ortak çalışmalarımız ve Rus ordusunun Suriye’deki kararlılığı sayesinde terörle mücadelede önemli sonuçlar elde edildi. Bu durum sosyo-ekonomik ve iç siyasi durumda istikrar sağlanmasını mümkün kılıyor" diye konuştu.

Esad’dan Putin’e Ukrayna desteği

Putin’in konuşmasının ardından söz alan Esad, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü askeri operasyonlara desteğini yineleyerek, "Ukrayna’da özel askeri operasyonun başlamasından bu yana buraya gerçekleştirdiğim ilk ziyaret olması sebebiyle, yeni ve eski Nazilere karşı yürütülen bu özel askeri operasyonu Suriye’nin desteklediğini yinelemek istiyorum" dedi.

Esad, Rusya ve Suriye heyetleri arasında yürütülen müzakerelerin verimliliğine de işaret ederek, "Son 3 günde çeşitli bakanlıklar düzeyinde gerçekleşen toplantıların sonuçlarından çok memnunum. Bunu son yıllarda yapılan en verimli toplantılar olarak görüyorum" derken yapılan anlaşmaların sonuca ulaşacağına da inandığını söyledi. Esad ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerin Suriye’de yol açtığı yıkımdan sonra Rusya’nın desteklerine de teşekkür ederek, "Öncelikle hem şahsınıza, hem de Rusya Federasyonu’nun yardım eden tüm bakanlıklarına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Putin ve Esad kısa açıklamanın ardından Suriye’deki güncel durum, Rusya - Suriye ilişkileri ve bölgesel konuları ele almak üzere özel görüşmeye geçti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün yaptığı açıklamada Putin ve Esad’ın, Türkiye - Suriye ilişkilerinin normalleşmesi yönünde atılan adımları da değerlendireceğini açıklamıştı.