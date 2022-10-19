Putin, sıkı yönetim ilan etti!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile video konferans yoluyla yaptığı toplantıda önemli kararlar aldı. Toplantıda Başbakan Mihail Mişustin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yer aldı. Ukrayna’dan ilhak edilen bölgelerde Ukrayna ordusu tarafından yapılan saldırıların oluşturduğu risklere karşı tedbir alınmasını isteyen Putin, "Yapılan referandumlar ile Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri sakinleri Rusya ile birlikte olmak istediklerini net bir şekilde ifade etti. Dört yeni bölgenin Rusya Federasyonu’na kabulüne ilişkin yasalar yürürlüğe girdi. Kiev yönetimi bildiğiniz gibi halkın iradesine saygı göstermeyi reddetti ve müzakereleri de reddediyor. Siviller ölmeye devam ediyor. Neonaziler terör yöntemleri kullanarak hayati tesislere sabotaj yapıyor, yerel yetkililere suikast girişimlerinde bulunuyor ve Hitler’in suç ortağı olan Bandera gibi sabotaj grupları göndererek yeraltı çeteler oluşturmaya çalışıyor” dedi.

Sıkı yönetim kararı Federasyon Konseyi’ne sunulacak

Kırım Köprüsündeki patlamayı Ukrayna’nın organize ettiğini söyleyen Putin, “Rusya’nın diğer bölgelerinde, insanların toplu olarak yaşadığı yerler de dahil ulaşım tesislerine ve nükleer enerji santralleri de dahil enerji tesislerine yönelik yapılan terör saldırılarını engelledik. Bu bağlamda Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya katılmadan önce de sıkı yönetim uygulamasının yürürlükte olduğunu hatırlatmak isterim. Şimdi bu uygulamayı Rusya Federasyonu kanunlarına göre uygulamak gerekiyor. Bu nedenle Rusya Federasyonu’nun bu 4 bölgesinde sıkı yönetim ilanına yönelik kararname imzaladım. Bu karar derhal Federasyon Konseyi’nin onayına sunulacak ve Duma’da bilgilendirme yapılacak" diye konuştu.

Rusya’nın sınır bölgelerinde güvenlik alarmı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna sınırı ve sınıra yakın bölgelerde de orta seviyede güvenlik tedbirleri alınması yönünde talimat verdi. Putin’in imzaladığı kararnamede Kırım, Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronej, Kursk, Rostov ve Sivastopol bölgelerinde orta seviyede güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Söz konusu bölgelerde yerel savunma birliklerinin oluşturulması, sivil savunma önlemleri, nüfusun korunması, hayati tehlike oluşturan tesislerin (nükleer santraller) korunması gibi adımların atılması ve bunun için bölge idareleri ile Rusya Savunma Bakanlığı’nın ortak çalışma yürütmesi kararı alındı.