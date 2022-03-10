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Putin: “Rusya’ya yaptırımlar zaten uygulanacaktı”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı tarafından kendilerine uygulanan ekonomik ambargolar için, “Zaten uygulanacaktı” dedi.

Politika 10.03.2022, 19:28
Putin: “Rusya’ya yaptırımlar zaten uygulanacaktı”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı tarafından kendilerine uygulanan ekonomik ambargolar için, “Zaten uygulanacaktı” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna’ya saldırısının ardından uygulanan ekonomik yaptırımlara karşı hükümet kabinesi ile toplantı yaptı. Rus ekonomisindeki kötü gidişatı engellemeye yönelik gerçekleşen toplantıda Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin ve diğer bakanlar yer aldı. Bakanların ekonomik yaptırımlar karşısında öneriler sunduğu toplantıda konuşan Putin, daha önce de ülkesine uygulanan ekonomik kısıtlamaları hatırlatarak, “Bu yaptırımların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi farklı gerekçelerle uygulanacağından hiç şüphem yoktu. Geçmiş yıllarda bu sorunları ve zorlukları nasıl aştıysak, şimdi de üstesinden geleceğiz" dedi.

Batılı ülkelere de seslenen Putin, “Biz kimseden gizlenmiyoruz. Bunu isteyen tüm ortaklarımızla çalışmaya hazırız. Rusya’da çalışmaya devam eden yabancı yatırımcıların hakları güvenilir bir şekilde korunmalıdır. Bu konuda Rusya’da kalan ve Rusya’da çalışan yabancı yatırımcı ve meslektaşlarımızın hakları güvenilir bir şekilde korunmalıdır. Hükümetin bunu gözden kaçırmamasını rica ediyorum” dedi.

“Batı’da fiyatları artıyor fakat bu bizim suçumuz değil”

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’dan petrol ve doğalgaz alımını yasaklanması yönelik kararını eleştiren Putin, “Batı’da fiyatları artıyor fakat bu bizim suçumuz değil. Bu onların kendi yanlış hesaplamalarının sonucu. Bizi suçlayabileceğimiz bir durum yok. ABD’de petrol ve petrol ürünleri fiyatlarının artıyor olmasında da aynısı geçerli. ABD pazarına Rus petrolü ihracını yasaklayacaklarını açıkladılar. ABD’de fiyatlar yüksek, enflasyon emsali görülmemiş yükseklikte, muhtemelen tarihte görülen en yüksek düzeyde. Kendi hatalarının sonuçlarını bizim üstümüze atmaya çalışıyorlar. Hatta fiyatların artıyor olmasında, Rus petrolünü yasaklamalarının dahi etkisi yok, sadece halklarını kandırmak için bu kararlarının arkasına gizleniyorlar” dedi.

ABD’nin, İran ve Venezuela’ya uyguladığı yaptırımları da hatırlatan Putin, “Zaten kendileri için bir defada gayrimeşru kısıtlamalar uyguladıkları ülkelerle ne pahasına olursa olsun anlaşmaya varmaya çalışıyorlar. Venezuela ve İran’la barış yapmaya, tüm belgeleri derhal imzalamaya hazırlar” ifadelerini kullandı.

“Ülkemize karşı düşmanca adımlar atan ülkelere gelince kendi vatandaşlarına daha kalın giysiler giyme çağrısı yapıyor”

Toplantıda Rus halkına yönelik de açıklamalarda bulunan Putin, “Bu gibi dönemlerde ülke içinde bazı ürün gruplarına yönelik talep her zaman artar, ancak şüphemiz yok ki bir sakin bir biçimde çalışarak bu sorunların hepsini çözeceğiz ve vatandaşlarımız da zamanla buna adapte olup çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olmadığını anlayacaklar. Bu yasadışı eylemleri tanımayan partnerlerimizle beraber, bizim için oluşturmaya çalıştıkları sorunların hepsine çözümler bulacağız. Ülkemize karşı düşmanca adımlar atan ülkelere gelince bu ülkeler kendi vatandaşlarına, kemer sıkma, sıcak tutan daha kalın giysiler giyme çağrısı yapıyor ve durumun, bize uyguladıkları yaptırımlar yüzünden kötüye gittiğini söylüyorlar. Fakat bunlar çok tuhaf, zira biz tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz” dedi.

“Üretimin kapanmasını önlemeye yönelik yasa tasarısı hazırlandı”

Toplantıda konuşan Mişustin ise, ekonomik duruma karşı takip ve önlemlerde bulunduklarını söyleyerek, “Başlıca görevler olarak iç pazarın korunmasını, işletmelerin sorunsuz işleyişinin sağlanmasını, lojistik ve üretim zincirlerinin ve tabii ki istihdamın korunması olarak belirledik. En savunmasız sektörleri korumaya yönelik adımlar atılıyor. Bunun için bir sektörel birim öngörüldü. Böylece kararlar hazırlanırken belirli sektörlerin veya işletmelerin çalışmalarının tüm yönleri mümkün olduğunca tam olarak dikkate alınabilecek. Üretimin kapanmasını önlemeye yönelik yasa tasarısı hazırlandı. Hükümet, yabancı sahiplerin şirketi makul olmayan bir şekilde kapatmaları durumunda harici yönetim getirmeyi öneriyor. Sahibinin kararına bağlı olarak, işletmenin gelecekteki akıbeti o yönetim belirleyecek. Aynı zamanda temel görev, kuruluşun faaliyetlerinin ve iş yerlerinin korunması olacak” dedi.

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