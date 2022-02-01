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Putin: “Rusya’nın güvenlik talepleri Batı tarafından görmezden gelindi”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO’nun Rusya’nın güvenlik taleplerine verdiği yanıta yönelik, "Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki temel talepleri Batı tarafından görmezden gelindi. NATO’nun genişlemesinin önlenmesi, Rus sınırları yakınlarına saldırı silahı sistemlerinin yerleştirilmemesi ve bloğun Avrupa’daki askeri altyapısının 1997’deki durumuna geri döndürülmesiyle ilgili üç temel talebimizin uygun bir biçimde dikkate alındığını görmedik" dedi.

Politika 01.02.2022, 21:23
Putin: “Rusya’nın güvenlik talepleri Batı tarafından görmezden gelindi”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO’nun Rusya’nın güvenlik taleplerine verdiği yanıta yönelik, "Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki temel talepleri Batı tarafından görmezden gelindi. NATO’nun genişlemesinin önlenmesi, Rus sınırları yakınlarına saldırı silahı sistemlerinin yerleştirilmemesi ve bloğun Avrupa’daki askeri altyapısının 1997’deki durumuna geri döndürülmesiyle ilgili üç temel talebimizin uygun bir biçimde dikkate alındığını görmedik" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı ağırladı. Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilimi ele alan liderlerin görüşmesi yaklaşık 5 saat sürdü. Putin ve Orban, uzun süren görüşmenin ardından gazetecilerin karşısına geçerek görüşmeyi değerlendirdi ve gündeme dair soruları yanıtladı. Putin konuşmasında, “Macaristan’ın Rusya’nın Avrupa’daki önemli bir ortağı olduğunu vurguluyorum. Korona virüs salgını ile ilgili zor duruma rağmen karşılıklı ticaret geçen yılın 11 ayında yüzde 30 artarak 5 buçuk milyar dolara ulaştı” dedi.

Rusya’nın Macaristan ile gaz transiti konusunda iş birliğini artırmaya hazır olduğunu ifade eden Putin, “Macaristan, Rus gazının transit geçişinde güvenilir bir ortak ve bu konumunu her zaman doğruluyor. Elbette bu alanda karşılıklı yarar sağlayan her türlü iş birliğini geliştirmeye hazırız” şeklinde konuştu.

Putin, korona virüs salgınında Macaristan’ın mücadelesine değinerek yakın zamanda Macaristan’ın Sputnik Light aşısını da satın alacağını ve ayrıca Rus aşılarının Macaristan’da üretilmesi konusunda herhangi bir siyasi engelin bulunmadığını belirtti.

“Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki temel talepleri Batı tarafından görmezden gelindi”

Rusya’nın Avrupa’nın güvenliği konusunda ABD ve NATO’ya sunduğu güvenlik garantilerinin yer aldığı anlaşma taslağına verilen yazılı yanıtlara değinen Putin, yanıtların kendilerini tatmin etmediğini işaret etti. Macaristan Başbakanı Orban ile görüşmesinde Ukrayna meselesinin yanı sıra kendilerinin sunduğu güvenlik garantileri konusunu da ele aldıklarını ifade eden Putin, “26 Ocak’ta ABD ve NATO’dan gelen yazılı yanıtları dikkatle inceliyoruz. Ancak şu açık ki Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki temel talepleri Batı tarafından görmezden gelindi ve Sayın Orban’ı bu konuda bilgilendirdim. NATO’nun genişlemesinin önlenmesi, Rus sınırları yakınlarına saldırı silahı sistemlerinin yerleştirilmemesi ve bloğun Avrupa’daki askeri altyapısının 1997’deki durumuna geri döndürülmesiyle ilgili üç temel talebimizin uygun bir biçimde dikkate alındığını görmedik" dedi.

Putin’den daha fazla diyalog çağrısı

Moskova’nın Ukrayna üzerinden yükselen gerilimi hafifletmek için Batı ile hala daha fazla müzakereye açık olduğunu da sözlerine ekleyen Putin, Rusya’nın güvenlik endişeleri de dahil olmak üzere tüm tarafların çıkarları dikkate alınırsa gerilimin düşürülmesine yönelik müzakerenin mümkün olduğunu dile getirdi.

Ukrayna’nın NATO’ya alınma ihtimali

Putin ayrıca Ukrayna’nın NATO’ya katılmasının, Ukrayna yönetiminin Kırım’ın veya ülkenin doğusundaki Rusya destekli ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde kontrolü geri almak için askeri harekat başlatabileceği bir duruma yol açabileceğini ifade etti. Putin, "Ukrayna’nın NATO üyesi olduğunu ve bu askeri operasyonları başlattığını düşünün. O zaman NATO bloğuyla savaşa girmemiz mi gerekiyor? Bunu düşünen var mı? Görünüşe göre hayır" dedi.

Putin’den "Ukrayna’da insan hakları ihlali sistematik hale geldi" değerlendirmesi

Putin, "Elbette Ukrayna ihtilafının çözümü ile ilgili konu da tartışıldı, ihlali sistemik bir hal alan insan hakları alanı da dahil olmak üzere Ukrayna’daki durumu da görüştük” şeklinde konuştu. Güvenlik garantileri konusunda Batılı liderlerle fikir alışverişinde bulunmaya devam ettiklerinin de altını çizen Putin, yakın zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Moskova’yı ziyaret edeceğini aktararak, “Dün Fransa Cumhurbaşkanı ile yakın zamanda Moskova’ya gelebileceği konusunda anlaştık. Kendisiyle bu sorunları da görüşeceğiz” dedi.

“Avrupa’da Rusya ile çatışmaya girmek isteyen tek bir lider yok”

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Batılı ülkeler ile Rusya arasında yaşanan gerilime değinerek, “Avrupa Birliği’nde Rusya ile çatışmaya girmek isteyen tek bir lider bile yok. Batı ve Rusya arasındaki gerilimi azaltmak için tüm diplomatik araçların kullanılması önemlidir. Macaristan, Batılı ülkeler ve Rusya arasındaki gerilimin azaltılmasının yanı sıra soğuk savaşın önlenmesi ile ilgileniyor” dedi.

Rus gazının Macar halkı için önemine vurgu yapan Orban, “Kullanım maliyetlerini azaltmak için Rus gazına ihtiyaç var. Macaristan halkı açısından Rusya’dan yıllık gaz arzını 1 milyar metreküp arttırmamız oldukça önemli” ifadelerini kullandı.

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