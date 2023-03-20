Putin: "Rusya, tahıl anlaşmasının yenilenmemesi durumunda Afrika’ya ücretsiz tahıl tedarik edecek"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün başkent Moskova’da, Uluslararası Rusya-Afrika Konferansı’nda konuşma yaptı. Rusya - Afrika ilişkilerine değinen Putin, Sovyetler Birliği döneminden bu yana Ruslar için Afrika’nın önemli olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemizin, Afrika devletleri ile iş birliğine her zaman öncelik verdiğinin altını çizmek isterim. Afrika halkları bağımsızlıkları için mücadele etmeye başladığından beri Sovyetler Birliği’nin, sömürgecilik ve ırkçılığa karşı, Afrika halklarına karşı nasıl bir destek verdiği iyi biliniyor. Egemenliğin kazanılması ve korunması, devletlerin ve savunmalarının geliştirilmesi, ulusal ekonomik temellerin oluşturulması ve kalifiye personel yetiştirilmesi için destek vermekteyiz. Afrika’nın en büyük hidroelektrik santralinin Sovyet uzmanlar tarafından inşa edilmesi geçmiş zamandaki ilişkilerin simgesi olmuştu. Rusya Federasyonu da Afrika kıtasına destek ve yardımların çizgisini sürdürmeye devam ediyor" dedi.

Afrika kıtasında yaşayan 1 buçuk milyarlık nüfusa da işaret eden Putin, Afrika’daki doğal maden yataklarının geliştirilmesi ve Afrika kıtasındaki ülkelerin ekonomik olarak da geliştiğine işaret ederek, "Afrika’nın, yeni ortaya çıkan çok kutuplu dünya düzeninin liderlerinden biri olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Putin ayrıca konuşmasında Afrika ülkelerinden kendilerine olan 20 milyar dolar düzeyinde borcun da silindiğini duyurdu.

"Rusya, tahıl anlaşmasının tekrar yenilenmemesi durumunda Afrika’ya ücretsiz tahıl tedarik edecek"

Rusya’nın, Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ardından dünyada yaşanan gıda krizine karşı Türkiye’nin girişimleriyle İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasını 60 gün daha uzatma kararı aldıklarını hatırlatan Putin, anlaşmayla ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirdiklerini savunarak, "Ülkemiz, gıda, gübre, enerji ve kıta ülkeleri için kritik öneme sahip diğer ürünlerin tedarikinde, gıda ve enerji güvenliğine de katkıda bulunarak yükümlülüklerini yerine getiriyor" dedi.

Buna rağmen batılı ülkelerin kendilerine uyguladığı ekonomik ambargolar nedeniyle ihtiyaç sahibi ülkelere ürünleri gönderemediklerini söyleyen Putin, "Ürünleri ihtiyaç sahiplerine göndermeye hazırız. Ama bu konuda karşımıza çıkan engeller var" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarına sevk edilmesiyle ilgili imzalanan İstanbul Anlaşmasında, Rus gıda ve gübrelerinin de sevk edilmesiyle ilgili maddenin bulunduğunu ancak ambargolar nedeniyle bu maddenin yerine getirilemediğinden şikayet eden Putin, "Yine 60 gün sonra bu anlaşmanın yenilenmemesi için karar alırsak, Afrika ülkelerine ayrılan tüm hacmi ücretsiz bir şekilde Afrika’ya sevk edeceğiz" diye konuştu.