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Putin, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Bulgakov’u görevden aldı
Rusya Devlet Başkanı Vlamir Putin, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov’u görevden alarak yerine Mihail Mizintsev’i atadı.
Politika 24.09.2022, 20:00
Rusya Devlet Başkanı Vlamir Putin, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov’u görevden alarak yerine Mihail Mizintsev’i atadı.
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, lojistikten sorumlu Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov’u görevden aldı. Bulgakov’un başka birimlerde görev alacağı aktarılırken, yerine Ulusal Savunma Yönetim Merkezi Başkanı Albay General Mihail Mizintsev’in atandığı duyuruldu.
Mihail Mizintsev, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonları sırasında Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ile birlikte en çok ekranlarda görünen ve askeri faaliyetler hakkında bilgiler aktaran isim olarak dikkat çekmişti.
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