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Putin: “Rusların ve Ukraynalıların tek bir halk olduğuna dair inancımdan asla vazgeçmeyeceğim”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki milliyetçi ve Neo-Nazi gruplarının sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını iddia ederek, “Rusların ve Ukraynalıların tek bir halk olduğuna dair inancımdan asla vazgeçmeyeceğim” dedi.

Politika 03.03.2022, 21:00
Putin: “Rusların ve Ukraynalıların tek bir halk olduğuna dair inancımdan asla vazgeçmeyeceğim”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki milliyetçi ve Neo-Nazi gruplarının sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını iddia ederek, “Rusların ve Ukraynalıların tek bir halk olduğuna dair inancımdan asla vazgeçmeyeceğim” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi Toplantısı öncesinde ulusa sesleniş konuşması yaptı. Konuşmasının öncesinde savaşta ölen Rus askerleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan Putin, ardından Ukrayna’daki operasyonlarına dair açıklamalar yaptı. Putin, Ukrayna operasyonunda Rusya’ya karşı kara propaganda yapıldığını savunurken, ölen her Rus askeri için 11 bin ruble (bin 465 TL) para yardımı ve ek ödemeler yapılacağını söyledi. Putin, “Askerlerimiz ve subaylarımız sivil halk arasında can kayıplarının meydana gelmemesi için çabalıyor. Maalesef kayıplar oluyor. Bizim görevimiz, Rusya halkının güvenliği için savaşırken ölen ve yaralanan arkadaşlarımızın ailelerine destek olmak. Ukrayna’daki özel operasyon sırasında hayatını kaybeden tüm askerlerin ailelerine yasaların öngördüğü şekilde sigorta ve tek seferlik 7 milyon 421 bin rublelik ödeme yapılacak. Bunun yanı sıra ölenlerin ailelerine aylık olarak da tazminat ödenecek. Ayrıca ölen her bir askerin ailesine 5 milyon ruble tutarında ek bir ödeme yapılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyorlar”

Ukrayna’daki Neo-Nazi gruplarının sivilleri kalkan olarak kullandığını iddia eden Putin, “Buradaki yetkililer Ukrayna Dışişleri Bakanına baskı kurmalı. Neo-Naziler kendi halklarına bunları yapıyorlar. İnsan kalkanı olarak onları kullanıyorlar. Donetsk’te, Luhansk’ta diğer şehirlerde bunları görüyoruz. Sadece faşistler bu tür askeri taktikleri uygular. Bu oluşumların teçhizatları yerleşim alanları, anaokulları, hastanelerin bulunduğu bölgelerden kaldırma vaatlerini yerine getirmiyor, aksine buralara tanklar ve toplar taşınıyor. Aralarında Ortadoğu’dan gelenler de dahil yabancı paralı askerlerin de bulunduğu, milliyetçi ve Neo-Nazi oluşumlar sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Daha önce de belirttiğim gibi, şehirlerin yerleşim alanlarına ağır askeri teçhizatlar yerleştirdiklerine dair fotoğraflar var” dedi.

“Rusların ve Ukraynalıların tek bir halk olduğuna dair inancımdan asla vazgeçmeyeceğim”

Rus ve Ukrayna halkının tek bir halk olduğuna inandığını tekrarlayan Putin, “Neo-Naziler, Ukrayna’da öğrenim gören binlerce genç öğrenci de dahil olmak üzere, yabancı vatandaşlarını rehin aldı. Yüzlerce yabancı vatandaşı, askeri eylemlerin yaşandığı bölgelerden ayrılmaya çalışıyor, ancak Lviv üzerinden geçmeleri teklif edilerek rehin tutuluyorlar. Ukrayna’da yaşayanların bir kısmının korkutulmuş olması, birçoğunun milliyetçi propagandayla kandırılması ve birilerinin de bilinçli olarak Banderacıların, Büyük Vatan Savaşı sırasında Hitler’in yanında savaşan diğer Nazi uşaklarının, yolundan gitmesine rağmen Rus ve Ukraynalıların tek bir halk olduğuna dair inancımdan asla vazgeçmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun belirlenen hedeflere ulaştığını savunan Putin, “Şunu ifade etmem lazım, özel harekat programa göre devam ediyor. Tespit ettiğimiz bütün hedeflere ulaşıldı. Savunma Bakanlığımız haberleri aktarmaya devam edecek” ifadelerini kullanarak, Ukrayna’daki operasyonlarda ölen askerlere kahramanlık unvanı verildiğini duyurdu.

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