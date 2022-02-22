banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Uskumru yavrusu tezgahları şenlendirdi
Uskumru yavrusu tezgahları şenlendirdi
Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı
Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Kimseden korkmuyoruz”
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Kimseden korkmuyoruz”
Ihlamurun kilosu 350 TL’den alıcı buluyor
Ihlamurun kilosu 350 TL’den alıcı buluyor

Putin: "Minsk anlaşmaları artık yok. Donetsk ve Luhansk’ı tanıdık"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında Donetsk ve Luhansk’ı tanıdıkları için Minsk anlaşmalarının ortadan kalktığını belirterek, bölgedeki istikrarın çözümünde tek yolun Ukrayna’nın NATO’ya katılmaması ve tarafsızlığa bağlı kalması olduğunu açıkladı.

Politika 22.02.2022, 23:35
Putin: "Minsk anlaşmaları artık yok. Donetsk ve Luhansk’ı tanıdık"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında Donetsk ve Luhansk’ı tanıdıkları için Minsk anlaşmalarının ortadan kalktığını belirterek, bölgedeki istikrarın çözümünde tek yolun Ukrayna’nın NATO’ya katılmaması ve tarafsızlığa bağlı kalması olduğunu açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kremlin Sarayı’nda görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikili görüşmenin ardından Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Putin, Rusya’nın Ukrayna’nın Donbass Bölgesi’ndeki ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni tanımasıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Donbass Cumhuriyetlerini, kendi anayasalarında belirtilen sınırlar içerisinde tanıdık. Bu kararı temel hak ve belgelere dayanarak aldık. Bölgedeki sorunun Ukrayna yönetimi ve Donetsk ve Luhansk yöneticileri arasında barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasını umuyoruz" dedi.

Ülkesinin Donetsk ve Luhansk’ı tanıması nedeniyle Minsk anlaşmalarının bir anlamı kalmadığını ifade eden Putin, "Evet, Minsk Anlaşması artık yok. Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıdık. Avrupa, Kiev’i Minsk Anlaşmasını uygulamaya zorlamakta başarısız oldu. Bu yüzden Donetsk ve Luhansk’ı tanımaktan başka çaremiz kalmadı" ifadelerini kullandı.

“Minsk Anlaşması aslında Rusya, Donetsk ve Luhans’ı tanımadan çok önce Kiev tarafından öldürüldü”

Donbass Bölgesi’ndeki sorunun çözümü için imzalanan Minsk anlaşmalarının hazırlanmasında kendisinin de şahsen bulunduğunu belirten Putin, "Bir kez daha altını çizmek istiyorum; Minsk Anlaşmasının uygulanmasına ilgi duyuyorduk, çünkü bu bir uzlaşı sonucuydu. Bu belgeyi hazırlayanlar arasındaydım. Ukrayna yönetimi alenen Minsk Anlaşması’nı uygulamayacaklarını açıkladı. Minsk Anlaşması aslında Rusya, Donetsk ve Luhans’ı tanımadan çok önce Kiev tarafından öldürüldü" dedi.

Donbass halkına yönelik Kiev ordusu tarafından saldırılar gerçekleştirildiğini ifade eden Putin, "Böyle bir karar aldık çünkü Rusya, Donbass halkına yönelik soykırıma daha fazla müsamaha gösteremezdi" dedi.

Bölgedeki istikrarın çözümünde tek yolun Ukrayna’nın NATO’ya katılmaması olduğunu savunan Putin, "Ukrayna’nın taktiksel nükleer silahlar elde etmesi Rusya için stratejik tehdit" ifadelerini kullanarak, "En iyi çözüm Kiev’in NATO’ya katılmaması ve tarafsızlığa bağlı kalması" ifadelerini kullandı.

“Rus şirketlerinin işgalden kurtarılmış bölgelerdeki çalışmalara katılmaya büyük ilgisi var”

Cumhurbaşkanı Aliyev ise, Rusya ve Azerbaycan, asırlık dostluk ve iyi komşuluk bağlarına sahip olduğunu belirterek, “Bugün bu ilişkiler niteliksel olarak yeni bir seviyeye ulaştı. Ülkelerimiz arasında çok geniş bir yasal çerçeve var, 245 belge imzalandı. Ancak bugün aralarında imzalanan Bildirge özel bir önem taşımaktadır. Bu Bildiri, ilişkilerimizi ittifak düzeyine yükseltiyor. Bu hem büyük bir ayrıcalık hem de büyük bir sorumluluktur. Müttefik Bildirgesi üzerindeki pratik çalışmalar bir yıldan fazla bir süre önce başladı. Bu süre zarfında, ülkelerimizin ilgili uzman grupları, faaliyetlerimizin neredeyse tüm kilit alanlarını kapsayan 43 maddeden oluşan çok kapsamlı bir belge üzerinde anlaştılar” dedi.

Karşılıklı yatırımı artırmak için birçok fırsatların mevcut olduğuna dikkat çeken Aliyev, “Bugün, bölgedeki yeni durumu ve yeni jeopolitik gerçekleri göz önünde bulundurarak, ulaştırma alanındaki işbirliğini sadece ikili formatta değil, aynı zamanda çok taraflı, bölgesel formatta derinleştirme olanaklarını ayrıntılı olarak tartıştık. Zaten ’3+3’ adında bir işbirliği platformu var. Bu alanda da dahil olmak üzere ilk adımı attıktan sonra bu platformun taraflarının işbirliği yapacaklarına inancım tamdır. Bugün bölgede iletişimin açılması konusu da tartışıldı ve bu konunun çok iyi umutları olduğunu düşünüyorum. Bugün Rus şirketlerinin işgalden kurtarılmış bölgelerdeki çalışmalara katılımını da tartıştık ve bu çalışmaya büyük ilgi var. Bugüne kadar Rus şirketlerinden 14 teklif geldi ve bu teklifleri dikkatle değerlendiriyoruz. Bunun işbirliğimizin yeni bir alanı olduğunu düşünüyorum. Hem pratik açıdan faydalı olacak hem de etkileşim seviyemizi artıracaktır” dedi.

“Azerbaycan, barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlamaya hazır olduğunu defalarca dile getirdi”

Putin’le gerçekleştirdiği görüşmede bölgedeki çatışma sonrası durumu ayrıntılı olarak tartıştıklarını ifade eden Aliyev, “Rusya’ya ve şahsen Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın sona ermesindeki ve çatışma sonrası çözüm çabalarındaki rolleri için teşekkür ediyoruz. Rusya, Türkiye, İran, Azerbaycan ve Ermenistan’ın da içinde bulunduğu 3+3 platformunda faaliyetimiz Azerbaycan’ın niyetinin bir göstergesidir. Elbette, Ermeni tarafının, tüm Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan topraklarından çekilmesine ve ana taraf arasındaki iletişimin açılmasına ilişkin 9-10 Kasım 2020 Bildirgesi’nin tüm hükümlerini tam olarak uygulamasını bekliyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi, Başkan Vladimir Putin, savaşın sona ermesinde, sıcak bir aşamadan siyasi bir çözüme geçitte önemli bir rol oynadı. Bugün Rusya, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirmenin yollarını bulmada ana ortağımızdır. Bunun için fırsatlar var. Azerbaycan, barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlamaya hazır olduğunu defalarca dile getirdi. Anlaşma, birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek isteyen herhangi bir ülke için gerekli olan sınırlanın belirlenmesi ve diğer konuları kapsayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Savaşa ihtiyacımız yok”

Savaştan sonra bölgedeki yeni düzenin yeni fırsatlar yaratacağından emin olduğunu belirten Aliyev, “Azerbaycan barışçıl bir gelecek için kararlıdır. Savaşa ihtiyacımız yok. Ona hiç ihtiyacımız olmadı. Azerbaycan topraklarının kurtarılması ve askeri yollarla toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması zorunlu bir önlemdi ve savaş sonrası dönemde bu sorunu siyasi yollarla çözmeye hazır olmamız, niyetimizi gösteriyor. Rusya ve Azerbaycan’ın ortak çabalar yoluyla Kafkasya’da barışın güçlendirilmesine ve Hazar bölgesi ve Avrasya sahasında işbirliğine önemli ve kesin bir katkı sağlamaya devam edeceklerinden eminim” dedi.

Aliyev ve Putin ayrıca, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri müttefiklik düzeyine çıkaran “Azerbaycan ile Rusya arasındaki müttefiklik hakkında karşılıklı faaliyetler” bildirgesini imzaladı.

Yorumlar (0)
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15