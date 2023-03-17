Putin: "Kırım’a tehditleri önlemek için her şeyi yapacağız"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım’ın Rusya’ya katılmasının 9’ncu yılında katıldığı bir programda Kırım’a yönelik tehditleri önlemek için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım’ın Rus topraklarına katılmasının 9’ncu yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım yöneticileriyle video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Kırım’ın güvenliği ve Kırım’a yaptıkları yatırımlardan bahseden Putin, Kırım halkını Rusya ile birleşme kararlarından dolayı tebrik ederek, "Kırım ve Sivastopol ve ülkemizin tüm vatandaşlarını Rusya ile birleşme kararından dolayı tebrik ediyorum. Dokuz yıl önce Kırım ve Sivastopol sakinleri sonsuza kadar ülkemizin bir parçası olmak için kesin tarihsel karar verdiler" dedi. Sözlerinin devamında Ukrayna’nın yeniden geri almak için çabalarına ve batılı ülkelerin de Kırım üzerinden Ukrayna’ya desteğini işaret eden Putin, Kırım’ın güvenliğinin de kendileri için öncelikli konu olduğunu belirterek, "Kırım ve Sivastopol için güvenlik konularının öncelikli bir konu olduğu açıktır ve herhangi bir tehdidi engellemek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. Putin, Kırım Yarımadası ile ilgili konuşmasında bölgeye sosyoekonomik yatırımlardan da bahsederken Kırım’a yatırımların arttırıldığını ve ekonomik planların 2027 yılına kadar uzatıldığını da açıkladı.

"Kırım Köprüsü’nün onarımı planlandığı sürede tamamlanacak"

Ukrayna ile süren savaşta geçtiğimiz aylarda bomba yüklü bir kamyonla saldırıya uğrayan Kırım Köprüsü’nün demiryolu hattında onarım çalışmalarının devam ettiğinden de bahseden Putin, bu çalışmaların zamanında tamamlanacağını belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda yarımadanın tüm ulaşım altyapısının geliştirilmesi açısından yüzlerce tesis oluşturulmuş ve faaliyete geçirilmiştir. Simferopol Havaalanı, Tavrida otoyolu ve Kırım Köprüsü’nü gibi projeleri hatırlatmak isterim. Terör saldırısı sonrasında (Kırım Köprüsü’ne), iyileştirme çalışmaları devam ediyor ve eminim ki çalışmalar zamanında tamamlanacak. Yani karayolu hattı araç trafiğine açık ancak demiryolu hattında onarım çalışmaları sürdürülüyor" dedi. Sözlerinin sonunda Kırım’ın çok büyük oranda yatırımcı da çekmeye başladığını ifade eden Putin, "Bu yılın başında bin 578’den fazla küçük ve orta ölçekli işletme daimi olarak tescil edildi" şeklinde konuştu. Toplantının devamında Kırım yöneticileri yarımadaya yapılan yatırımların son durumlarıyla ilgili Putin’e bilgiler aktardı.