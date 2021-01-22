Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile New START anlaşmasının uzatılmasını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında ABD Başkanı Joe Biden’ın uzatılmasına yeşil ışık yaktığı New START anlaşmasını (Yeni Stratejik Saldırı Silahları Azaltma Anlaşması) ele aldı.

ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden seçim kampanyası sürecinde Yeni Stratejik Saldırı Silahları Azaltma Anlaşması’nın (New START) uzatılması yönünde görüşler bildirirken, göreve başladığı andan itibaren kabinesindeki birçok kişi de Rusya ile bu yönde görüşmelerin süreceğini ifade etti. Önümüzdeki 5 Şubat’ta sonlanacak olan anlaşmanın uzatılması için ABD ve Rusya temsilciler düzeyinde görüşmeler devam ederken, Washington tarafının somut adım atılması yönünde açıklamaları üzerine Rusya tarafında da hareketlilik başladı. Önceki gün Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Washington’un anlaşmanın uzatılması için olumlu yönde görüşler bildirmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugün Güvenlik Konseyi üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Putin’in liderliğinde gerçekleştirilen toplantıya Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Devlet Duması Başkanı Viaçeslav Volodin, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Devlet Başkanlığı İdare Başkanı Anton Vaino, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Petruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin ve Rusya Devlet Başkanı’nın Çevre Koruma, Ekoloji ve Ulaşımdan Sorumlu Özel Temsilcisi Sergey İvanov katıldı.

Kremlin Sarayı’ndan toplantıya dair yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin ve konsey üyelerinin Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması’nın uzatılması konusunun yanı sıra Rusya’daki sosyoekonomik durumu da ele aldığı ifade edildi.