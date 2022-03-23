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Putin 'Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dolar ve euro ile ödemeleri reddedeceklerini söyleyerek, "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" dedi.
Politika 23.03.2022, 15:50 23.03.2022, 16:13
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dolar ve euro ile ödemeleri reddedeceklerini söyleyerek, "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" dedi.