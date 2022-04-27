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Putin: “Dışarıdan biri Ukrayna’ya müdahale etmeye çalışırsa, yanıtımız yıldırım hızında olacaktır"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki sürece dışarıdan bir müdahale olması durumunda bunu Rusya’ya yönelik bir tehdit sayıp karşılık vereceklerini ifade ederek, “Dışarıdan biri Ukrayna’ya müdahale etmeye çalışırsa, yanıtımız yıldırım hızında olacaktır" dedi.

Politika 27.04.2022, 19:36 27.04.2022, 20:22
Putin: “Dışarıdan biri Ukrayna’ya müdahale etmeye çalışırsa, yanıtımız yıldırım hızında olacaktır"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg kentindeki Tauride Sarayı’nda Rusya Federal Meclisi üyelerine hitap etti. Putin, 2020 yılında yapılan yeni Anayasa referandumu ile parlamentonun güçlendirildiğini savunarak, “2020 yılında kabul edilen Anayasa değişikliklerinin sadece parlamentonun konumunu ve etkisini güçlendirmekle kalmayıp doğrudan parlamenterlerimizi de güçlendirdiğimiz aşikardır. Ayrıca vurgulamak isterim, Rusya’nın bağımsızlığını ve egemenliğini daha fazla pekiştirmek için herhangi bir dış gücün yönlendirmesi ve müdahalesi olmadan ulusal yargının geliştirilmesi için koşullar oluşturuldu. Ülkemizde gücün kaynağı sadece Rusya halkıdır. Temsilcilerimiz, parlamentodaki siyasi partilerimiz birbirleriyle olan tüm rekabete rağmen anavatanımızın savunması ve güvenlik sorunlarının çözümü konusunda ve temel ulusal çıkarlar söz konusu olduğunda her zaman birleşik bir tutum sergiliyorlar” dedi.

“Ukrayna’ya operasyonlar Donbass, Kırım ve tüm Rusya’nın güvenliğini sağlayacak”

Ukrayna’daki askeri operasyonların kendileri için önemine dikkat çeken Putin, "24 Şubat’ta başlatılan Donbass ve Ukrayna’da yürüttüğümüz özel askeri operasyonun tüm görevleri kesinlikle yerine getirilecektir. Bu Donbass, Kırım ve tüm Rusya’nın batış ve güvenliğini sağlayacaktır. Asker ve subaylarımızın anavatanımızı çoktan beri sarmış olan tehlikeyi önlediğini açıkça görmeliyiz. Cesaretleri, kararlılıkları, kahramanlıkları ile topraklarımızda ortaya çıkacak büyük çaplı bir çatışmayı engellediler. Tarihsel olarak Rusya’yı kontrol altına alma politikası izleyen ve bu politikayı sürdüren güçlerin, kendilerine göre böylesine bağımsız, büyük, hatta devasa bir ülkeye ihtiyacı yoktur. Sadece varlığımızın gerçeğiyle kendileri için bir tehlike oluşturduğuna inanıyorlar” dedi.

"Bugünün ekonomik boğma planları da başarısız oldu"

Ukrayna operasyonlarına başlamalarının ardından kendilerine uygulanan ekonomik ambargoların başarısız olduğunu savunan Putin, “Hedeflerine hiçbir zaman ulaşamadıkları için Rusya’ya karşı ekonomik bir savaş için büyük hazırlıklar yapıyorlar. Bugünün ekonomik boğma planları da başarısız oldu. Çözümlerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, çocuklu ailelere ve yaşlılara doğrudan yardım sağlamayı amaçlıyor. Ekonominin kilit sektörleri, stratejik işletmeler, küçük ve orta ölçekli işletmeler de destek sağlanıyor ve sağlanmaya devam edilecek” dedi.

“Dışarıdan biri Ukrayna’ya müdahale etmeye çalışırsa, yanıtımız yıldırım hızında olacaktır"

Ukrayna’ya başlattıkları askeri operasyonlara dış müdahaleleri kabul etmeyeceklerini savunan Putin, “Dış güçler tarafından hemen hemen her yıl komşu ülke ile karşı karşıya getirildik. Daha sonra Rusya ve Ukrayna’yı doğrudan bir çatışmanın içine soktular. Kırım ve Donbass’a askeri saldırı da dahil olmak üzere bu tür planlar, ne yazık ki bugünün sonuçlarını getirdi” dedi.

Ukrayna’da olanlara müdahaleyi doğrudan kendilerine yönelik bir müdahale olarak algılayacaklarını dile getirerek, “Dışarıdan biri Ukrayna’ya müdahale etmeye çalışırsa, yanıtımız yıldırım hızında olacaktır” ifadelerini kullandı.

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