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Putin, COP26 iklim zirvesinin düzenleneceği Glasgow’a gitmeyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in COP26 iklim zirvesinin gerçekleştirileceği İskoçya’nın Glasgow kentine gitmeyeceğini açıklayarak video konferans yöntemiyle katılım olabileceğini ifade etti.

Politika 20.10.2021, 15:58
Putin, COP26 iklim zirvesinin düzenleneceği Glasgow’a gitmeyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in COP26 iklim zirvesinin gerçekleştirileceği İskoçya’nın Glasgow kentine gitmeyeceğini açıklayarak video konferans yöntemiyle katılım olabileceğini ifade etti.

İskoçya’nın en büyük kenti Glasgow, 31 Ekim-12 Kasım arasında COP26 iklim zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, Rusya’da sürpriz bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iklim zirvesi için Glasgow’a gitmeyeceğini duyurdu. "Maalesef Putin Glasgow’a uçmayacak" diyen Peskov, Putin’in kararının nedenine yönelik bir detay vermezken, video konferans ile katılım sağlayabileceğini ifade etti. Peskov, "Rus tarafı zirvede elbette olacak, organizatörlerle temas halindeyiz. Hangi formatta konuşmanın mümkün olacağını öğrenmeliyiz. Organizatörlerle görüşmemiz gereken birçok faktör var" dedi. Peskov, "Glasgow’da ele alınacak konular uluslararası politikamızın öncelikleri arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.

Putin, 13 Ekim’de Moskova’da düzenlenen uluslararası enerji forumunda, "Fiziksel olarak katılacağımdan henüz emin değilim, ama kesinlikle katılım sağlayacağım" ifadelerini kullanarak korona virüs salgınını gerekçe göstermişti.

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