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Putin, Çinli mevkidaşı Xi ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pekin’de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi.

Politika 04.02.2022, 17:20
Putin, Çinli mevkidaşı Xi ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pekin’de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bugün başkent Pekin’deki Diaoyutai Devlet Konukevi’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki lider, sıcak ve dostane bir atmosferde Çin-Rusya ikili ilişkileri ve uluslararası stratejik güvenlik ve istikrarla ilgili bir dizi önemli konu hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping görüşmede, Putin’in daveti üzerine 2014 yılında Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen kış olimpiyat oyunlarının açılış törenine katıldığına dikkat çekerek, 8 yıl aradan sonra Putin ile Pekin’de tekrar buluştuğunu, böylece “kış olimpiyat randevusunu” yerine getirdiklerini söyledi.

Xi Jinping, Putin dahil diğer tüm ülkelerden gelen değerli misafirlerle Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nın verimli geçmesi için katkı sağlamaya, Olimpiyat ruhunu etkin şekilde yaygınlaştırmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Uluslararası adaleti korumak için Çin ve Rusya’nın stratejik işbirliğini derinleştirdiğinin altını çizen Xi Jinping, söz konusu stratejik işbirliğinin, yalnız iki ülke için değil bütün dünya ülkeleri için büyük anlam taşıdığını belirtti. Xi, finans, tarım, yeşil ticaret, tıp, dijital ekonomi, altyapı tesisleri inşası, enerji, yapay zeka, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Ay’da bilimsel araştırma istasyonu kurulması dahil olmak üzere çeşitli alanlarda Rusya’yla işbirliğini güçlendireceklerini söyledi.

Xi, Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS çerçevesinde Rusya’yla çok taraflı işbirliğini arttıracaklarını da ekledi.

Çin halkının Çin Komünist Partisi liderliğinde büyük başarılar kaydettiğini belirten Putin, Çin’i Rusya’nın en önemli stratejik dostu olarak nitelendirdiklerini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin 21. yüzyılda uluslararası topluma iyi bir örnek teşkil ettiğini kaydetti. Egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması bakımından iki ülkenin birbirine destek verdiklerini belirten Putin, BM merkezli daha adil bir uluslararası düzen kurulması için Çin’le işbirliğini yoğunlaştırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Putin, ekonomi, ticaret, enerji, bilim, teknoloji, finans ve ulaşım gibi alanlarda Çin’le işbirliği arttıracaklarını sözlerine ekledi.

Söz konusu görüşmenin ardından, “Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Arasında Yeni Dönemde Uluslararası İlişkiler ve Küresel Sürdürülebilir Gelişme Hakkında Ortak Bildiri” yayınlandı.

İki lider, aynı akşam düzenlenecek Pekin Kış Olimpiyatları’nın açılış törenine katılacak.

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